Ежедневные привычки для идеальной фигуры: как получить плоский живот

Улучшение фигуры и состояния здоровья является важным шагом. По данным Johns Hopkins Medicine, большой живот связан с повышенным риском диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Следовательно, снижение веса может улучшить сон, состояние кровеносных сосудов и общее самочувствие. Для достижения плоского живота важно вести активный образ жизни, включая регулярные кардио и силовые тренировки. Издание eatthis.com советует начать с простых привычек, легко вписывающихся в ваш распорядок дня.

Ежедневные прогулки

Преимущества обычной прогулки не стоит недооценивать. Одевая кроссовки и выходя на прогулку, вы получаете эффективную кардиотренировку, которая помогает ускорить метаболизм, сжечь калории и снять стресс. По данным клиники Майо, 30 минут быстрой ходьбы могут сжечь около 150 калорий.

Употребляйте нежирный белок во время каждого еды

Включение нежирного белка в каждую пищу поможет снизить объемы. Белок поддерживает метаболизм, дает ощущение сытости и помогает сохранить мышечную массу.

Во время каждого приема пищи старайтесь потреблять хотя бы одну порцию белка (размер ладони для женщин, два размера ладони для мужчин). По данным Medical News Today, отличными источниками белка являются лосось, палтус, тунец, яйца, бобовые, овес, греческий йогурт, сыр, миндаль и ореховое масло.

Ешьте овощи во время каждого приема пищи

Кроме белка, важно включать в свой рацион и овощи. Они снабжают полезными питательными веществами и поддерживают здоровье кишечника. Исследования показывают, что увеличение потребления овощей способствует похудению. Фитохимические вещества в овощах могут снизить риск диабета, сердечных заболеваний, гипертонии и рака, согласно данным Stanford Medicine.

Пейте больше воды

Согласно Hub At Work, увеличение потребления воды связано с потерей веса. Исследования показывают, что гидратация помогает организму более эффективно работать, сжигая жир. Вода может ускорить метаболизм, снизить чувство голода и улучшить результаты тренировок.

Хорошо высыпайтесь

Сон критически важен для вашего здоровья и фитнес-целей. Недостаточный сон оказывает негативное влияние на физическое состояние и гормоны, вызывая тягу к нездоровой пище. Для максимизации здоровья и усилий, направленных на похудение, старайтесь спать по крайней мере семь часов каждый вечер.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, сколько нужно есть каждый день, чтобы худеть.

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