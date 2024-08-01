Дефицит калорий: сколько нужно есть каждый день, чтобы худеть

Сброс веса может быть вызовом, если у вас нет надлежащих проверенных методов. Специалисты делятся секретами, сколько калорий нужно сокращать каждый день для потери лишних килограммов.

Следовательно, эксперты по питанию советуют сосредоточиться на употреблении большего количества питательных продуктов. По словам eatthis.com, важно знать, как правильно сократить калории, чтобы поддерживать здоровую потерю веса.

Сколько калорий следует сокращать каждый день?

Для безопасной и здоровой потери веса, сброс одного-двух килограммов в неделю является оптимальным, объясняют The Nutrition Twins. Если ваш вес стабильный, сокращение 500 калорий каждый день позволит потерять примерно один килограмм в неделю. Сокращение 1000 калорий в день может привести к потере около двух килограммов в неделю.

Советы по эффективному сокращению калорий

Избегайте напитков с калориями

Напитки могут содержать значительное количество калорий, которые не всегда учитываются.

"Ваш мозг не компенсирует калории, которые вы пьете, заставляя вас есть меньше. Заменяйте газировку на обычную, чтобы сэкономить 150 калорий", – говорят The Nutrition Twins.

Используйте масло из пульверизатора

Вместо того чтобы наливать масло прямо из бутылки, используйте пульверизатор. Одна столовая ложка растительного масла содержит 120 калорий.

"Большинство людей используют несколько ложек растительного масла при приготовлении пищи, поэтому пульверизатор может сэкономить сотни калорий", – объясняют The Nutrition Twins.

Ешьте из меньших тарелок

Вместо больших обеденных тарелок используйте салатные. Это поможет употреблять меньшие порции.

"Салатные тарелки меньше, поэтому вы будете потреблять меньше пищи и экономите сотни калорий", – советуют The Nutrition Twins.

Начинайте прием пищи со свежего салата или овощей на пару

Это утолит голод без чрезмерных калорий.

"Используйте лимон вместо калорийной заправки, чтобы сэкономить 200 калорий", - добавляют The Nutrition Twins.

Добавьте больше овощей в блюда

Овощи – отличный выбор для тех, кто хочет похудеть, поскольку они наполнены клетчаткой. К примеру, добавьте брокколи к пасте с креветками. Это снизит калорийность блюда на 250-300 калорий.

Используйте корицу для подслащения

Откажитесь от сахарных хлопьев и йогуртов, заменяя их несладкими сортами с добавлением корицы.

"Корица наполнена антиоксидантами и способствует здоровому уровню сахара в крови, экономя 50-100 калорий", – отмечают The Nutrition Twins.

Замена майонеза на авокадо

Вместо майонеза используйте авокадо.

"Одна столовая ложка майонеза содержит 100 калорий, в то время как 1/5 авокадо – 50 калорий. Это сэкономит 150 калорий на бутерброде", – объясняют The Nutrition Twins.

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