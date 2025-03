5 привычек от которых придется отказаться после 60: советы к тренировкам

Если вам за 60 и вы регулярно занимаетесь спортом — это существенный плюс для вашего здоровья. Постоянная физическая активность в пожилом возрасте помогает укрепить кости, уменьшить боль и снижает риск развития хронических заболеваний.

Кроме того, регулярные занятия также приносят значительные преимущества для психического здоровья, улучшая настроение и борясь с депрессией. Однако стоит помнить, что некоторые привычные вещи, с возрастом могут быть сложными и даже вредными для здоровья. От каких фитнес-привычек стоит отказаться с возрастом, рассказали в Eat This, Not That.

Тренироваться ночью

Вечерние тренировки могут быть привлекательными для ночных сов, но вместе с этим, они могут ухудшить качество сна. Такая активность может ухудшить засыпание и уменьшить продолжительность сна, что негативно влияет на общее состояние здоровья, особенно у пожилых людей. Для поддержания здоровья и молодости лучше планировать тренировки на утро. Кроме того, исследования показывают, что утренние физические упражнения помогают улучшать память и когнитивные функции в течение дня.

Избегать тренажерного зала

Многие пожилые люди опасаются тренировок с весом из-за риска травм, но это ошибка. Силовые упражнения с весами укрепляют кости и мышцы, снижая риск переломов и падений, что особенно важно с возрастом. Исследования подтверждают, что регулярные силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, снижают риск инфарктов и инсультов, а также поддерживают независимость в повседневной жизни.

Не пить воду

Для людей старше 60 лет особенно важно следить за уровнем гидратации, поскольку с возрастом уменьшается чувство жажды. Это может привести к обезвоживанию, особенно во время физических нагрузок, что может ухудшить общее состояние здоровья, включая артериальное давление и уровень энергии. Чтобы избежать этих проблем, пожилым людям следует поддерживать активность и регулярно пить воду в течение дня, даже если они не испытывают сильную жажду.

Бегать на длинные дистанции

Бег является отличным упражнением для многих, но пожилые люди должны быть осторожными, поскольку с возрастом снижается прочность суставов и костей. Интенсивные пробежки могут увеличить риск травм и способствовать развитию остеоартрита, а потому важно выбирать умеренные нагрузки.

Избегать ходьбы

Ходьба может показаться простой активностью, но она на самом деле приносит огромную пользу для здоровья, улучшая умственную деятельность, здоровье сердца и увеличивая продолжительность жизни. Регулярные прогулки укрепляют иммунную систему, что особенно важно для пожилых людей, поскольку с возрастом иммунный ответ ослабляется.

