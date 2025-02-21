5 привычек после тренировок, которые способствуют похудению
Тренировки улучшают подвижность, укрепляют иммунитет и способствуют похудению, однако без правильных привычек после физических нагрузок ваша работа может быть напрасной. Добавляя полезные ритуалы после тренировки, вы поможете организму быстрее восстановиться и стать сильнее.
Какие привычки после тренировки помогут улучшить ваше самочувствие и восстановить мышцы, рассказали в Eat This, Not That. Попробуйте добавить что-то из этого в свою рутину, чтобы получать больше пользы от фитнеса.
Охлаждение
Не пропускайте этот этап после тренировки, поскольку он помогает постепенно снизить пульс и уменьшить напряжение в мышцах. Легкая растяжка улучшает восстановление и помогает легче переключиться с тренировки на повседневные дела.
Гидратация
После интенсивной тренировки важно восстановить баланс жидкости в теле. Пейте около 1 литра воды, чтобы компенсировать потерю влаги через пот. А также, добавьте питательную закуску для восстановления и роста мышц.
Питательные закуски
Для сбалансированного приема пищи выбирайте нежирный белок, овощи, здоровые жиры и сложные углеводы. Например, лосось на гриле, брюссельскую капусту с чесноком и сладкий картофель. Также, вы можете приготовить протеиновый коктейль, батончик или горсть сырого миндаля с яблоком. Цельные продукты всегда в приоритете, но когда нет времени на полноценную пищу, протеин в виде добавок также можно потреблять.
Расслабление для мышц
После силовой тренировки или кардио полезно делать упражнения на подвижность, пока мышцы разогреты. Используйте мячи для массажа, чтобы снять напряжение, улучшить осанку и повысить гибкость. Это помогает быстрее восстанавливаться и снижает риск травм.
Исключение продуктов с высокой степенью обработки
После тренировки важно восстановить мышцы и суставы, а потому лучше избегать чипсов и фастфуда, поскольку такая пища не дает нужных питательных веществ. Выбирайте нежирные белки, полезные жиры и сложные углеводы для лучшего восстановления и наращивания мышц.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие пищевые привычки способствуют похудению.
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