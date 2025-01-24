Пищевая привычка, которая поможет терять до 1 килограмма жира в неделю
Если похудение кажется вам сложным и недостижимым процессом, попробуйте двигаться постепенно, шаг за шагом. Начните с правильного питания, увеличивая в рационе количество продуктов с содержанием клетчатки.
Всего 28 граммов клетчатки в день вполне способны помочь терять почти полкилограмма жира в неделю, что поможет увидеть реальные результаты без лишних усилий. Как это сделать, рассказали в Eat This, Not That.
Большинство людей недополучают клетчатку, что негативно влияет на пищеварение и насыщение организма. Попробуйте увеличить потребление клетчатки до 28 граммов в день, чтобы поддержать здоровье и сбросить лишние килограммы. Такой шаг снижает аппетит, уменьшает калории и улучшает работу пищеварительной системы.
Добавив продукты с высоким содержанием клетчатки, как бобовые, овощи, фрукты и цельные зерна, вы уменьшите калорийность рациона и сможете эффективнее контролировать чувство голода. Поэтому во время каждого приема пищи включайте хотя бы один продукт с 3 и более граммами клетчатки, чтобы достичь желаемых результатов.
Как легко добавить клетчатку в рацион:
- Посыпьте салат тыквенными семечками (2 г клетчатки на 28 г)
- Добавьте нут к салатам (3 г клетчатки на 60 г)
- Перекусите попкорном (3,5 г клетчатки на 3 чашки)
- Окуните морковь в хумус (4 г клетчатки на 60 г)
- Добавьте малину к йогурту (4 г клетчатки на 120 г)
- Выбирайте цельнозерновой хлеб (5 г клетчатки на ломтик)
- Добавьте семена чиа к полосе (10 г клетчатки на 2 ст. ложки)
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки способствуют здоровому похудению.
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