5 привычек здоровых людей, которые следует добавить в свою рутину

Чтобы быть здоровым, вам не нужны интенсивные тренировки или строгая диета. Чем проще ваш подход к здоровью, тем легче вам его поддерживать и получать желаемый результат.

Чтобы чувствовать себя свободными, наслаждаться жизнью и поддерживать здоровье, сосредоточьтесь на ключевых привычках, которые действительно работают и внедряйте их в свой распорядок дня. Что именно поможет вам создать здоровый образ жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Старайтесь двигаться чаще

Хотя регулярная физическая активность чрезвычайно важна для поддержания формы и мышц, однако нельзя пренебрегать остальным временем вашей жизни. Особенно это касается тех, кто много работает в сидячем положении. Старайтесь двигаться чаще, делайте перерывы, потянитесь, ходите пешком или используйте лестницу вместо лифта. Помните, что жизнь вне спортзала также требует активности.

Ешьте настоящую еду

Ешьте разнообразную натуральную пищу, чтобы поддерживать свое здоровье. Нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты и цельные зерна содержат важные витамины и клетчатку, которые необходимы для нормально функционирования организма. Кроме того, избегайте обработанных продуктов, чтобы уменьшить риск заболеваний.

Снимайте стресс

Стресс может вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление и депрессия. Ежедневно уделяйте время для расслабления и отдыха, а также практикуйте осознанность для уменьшения тревожности. Позитивный настрой может улучшить здоровье и снизить риск серьезных заболеваний.

Пейте много воды

Поскольку организм на 60% состоит из воды, важно поддерживать правильный уровень увлажнения для общего здоровья. Пейте достаточно воды и избегайте сладких, газированных и энергетических напитков. Ориентируйтесь на то, чтобы ваша моча была светло-желтого цвета.

Контролируйте качество своего сна

Сон от 7 до 9 часов каждую ночь необходим как для физического, так и для психического здоровья. Придерживайтесь правил гигиены сна, избегайте ярких экранов и кофеина вечером. Это поможет снизить риск сердечных заболеваний, ожирения и инсульта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие фитнес-привычки могут вызвать усталость в мышцах.

