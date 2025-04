5 привычных продуктов, которые не столь полезны, как вы могли думать

Устоять перед любимыми блюдами иногда бывает непросто, однако если контролировать порции и позволять себе слабости редко — это вполне нормально. Но если вы хотите вернуть контроль над пищевыми привычками, попробуйте отказаться от вредных сочетаний и уменьшить порции.

Какой подход поможет легче отказаться от продуктов, которые маскируются под полезные? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Гранола

Готовая магазинная гранола — это не "здоровый перекус", а десерт, равный измельченному печенью. В половине стакана продукта содержится около 10 г сахара, 35 г углеводов, 5,5 г жира и около 200 ккал. Если вам хочется чего-то овсяного, лучше выберите несладкую овсянку с ягодами, в которой меньше сахара и больше пользы.

Паста

Обычно самое вкусное в пасте не макароны, а то, что к ним добавляют. Это может быть соус, масло, сыр или сливочное масло. Чтобы внести разнообразие в меню и уменьшить присутствие макарон, попробуйте заменить их на овощи и любимый соус. Так вы уменьшите калории, сделаете блюдо легче и не потеряете вкус.

Бублик

Свежие бублики, которые вы можете приобрести в пекарне к завтраку не являются легким перекусом. Такой завтрак запускает цепь углеводной тяги на весь день и может только усилить голод и желание есть еще больше. Вместо этого сделайте ставку на белок - яйца, йогурт или творог, которые помогут дольше чувствовать себя сытыми и удержаться от переедания.

Киноа

Киноа — это не суперпища, а просто зерновая альтернатива рису с чуть большим содержанием белка. Большая порция такого продукта содержит много калорий и углеводов, но совсем немного белка, а потому не стоит заменять им другие злаковые каши.

Авокадо

Авокадо тоже стоит есть с умом, поскольку всегда существует риск перебрать с количеством. В частности, в день вполне достаточно не целого фрукта, а лишь половины, что обеспечит нормой полезных жиров.

