Сравнение лучшей и худшей диеты: как ускорить похудение

Потеря веса — это не только о тренировках, но и о выборе диеты, поскольку существует много противоречивой информации о том, какие стратегии работают лучше всего, а какие тормозят результат. Вместе с тем каждая диета имеет свои преимущества и недостатки, которые зависят от вашего здоровья, ограничений и целей.

Именно поэтому важно ответственно подойти к выбору правильного подхода для себя, обращая внимание на рекомендации специалистов. Какие диеты зарекомендовали себя лучше всего, а каких стоит избегать, рассказали в Eat This, Not That

5 лучших диет для похудения

Средиземноморская диета. Это популярная диета, которая считается одной из лучших, сочетая здоровые жиры, как оливковое масло и рыба, с умеренным потреблением яиц, птицы и красного мяса. Она богата фруктами, овощами, цельнозерновыми и бобовыми, что может помочь создать дефицит калорий для похудения. Это не ограничительная диета, а стиль жизни, способствующий здоровью сердца и снижающий риск сердечных заболеваний. Кроме того, такой рацион формирует здоровые привычки без ощущения ограниченности в выборе.

Растительная диета. Такая стратегия акцентирует на целых, необработанных растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи и семена, с минимальным потреблением обработанных продуктов. Она эффективна для похудения, поскольку снижает индекс массы тела и улучшает здоровье. Диета помогает снизить уровень холестерина, сахара в крови и кровяного давления. Соблюдение правил исключения продуктов животного происхождения и ограничения масла способствует долгосрочной потере веса.

Диета Engine 2. Этот рацион основан на растительном питании, исключая продукты животного происхождения, масла, обработанные продукты, сахар и соль. Она фокусируется на цельных продуктах, таких как зерна, бобовые, фрукты, овощи, орехи и семена. Такая диета помогает в потере веса благодаря высокому содержанию клетчатки, которая способствует сытости, метаболизму и контролю веса.

Флекситарианская диета. Это преимущественно вегетарианский подход, который позволяет время от времени потреблять продукты животного происхождения. Она не имеет строгих правил, поощряя умеренность и гибкость в выборе пищи. Такой рацион является устойчивым подходом к похудению, поскольку снижает ощущение ограничений и позволяет включать в рацион любимые продукты, сохраняя результат и контролируя вес.

Диета Орниша. Она базируется на продуктах с низким содержанием жира, таких как фрукты, овощи, зерновые и бобовые, с ограничением продуктов животного происхождения. Она помогает не только в снижении веса, но и улучшает здоровье сердца, снижая артериальное давление и уровень холестерина. Диета содержит много сложных углеводов, способствующих сытости и контролю веса.

5 худших диет для похудения

Кето-диета. Это низкоуглеводная диета, где менее 10% калорий поступает из углеводов, а большинство — из жира (65-80%). Она может помочь сжигать жир, поскольку организм переходит в состояние кетоза, когда углеводы недоступны. Однако эффект от похудения часто временный, и вес может вернуться при возвращении к привычному питанию. Такая диета не гарантирует длительного результата и имеет потенциальные побочные эффекты, такие как запоры или камни в почках, а также возможное негативное влияние на сердце.

Whole30. Это 30-дневная диета, которая ограничивает алкоголь, сахар, бобовые, зерновые, молочные и обработанные продукты. Она может помочь похудеть, но научных доказательств эффективности для этого нет. Whole30 может быть полезной для тех, кто хочет снизить потребление сахара и алкоголя, однако это не универсальный выбор.

Очистка соками. Этот способ предусматривает исключение твердых продуктов и потребление только соков из фруктов и овощей. Хотя такая диета может помочь временно похудеть благодаря снижению калорий, она не обеспечивает все необходимые питательные вещества и может вызвать дискомфорт. Из-за низкого содержания клетчатки, белка и жира, а также отсутствия твердых продуктов, такая диета ухудшает пищеварение и уровень энергии.

Палео диета. Такой рацион базируется на продуктах, доступных в эпоху палеолита: нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, орехи и семена, но без зерновых, бобовых, молочных продуктов, картофеля и сахара. Она сосредоточена на свежих продуктах и уменьшении обработанной пищи, что может помочь похудеть. Однако строгие ограничения делают ее сложной для длительного соблюдения и могут затруднить стабильную потерю веса.

Weight Watchers (наблюдать за весом). Это система, где вместо подсчета калорий люди считают баллы за продукты. Она позволяет употреблять различные блюда, даже пирожные, если придерживаться лимита баллов. Эта система помогает создать дефицит калорий, что может привести к потере веса, однако подсчет может быть сложным и требовать дисциплины.

