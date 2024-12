Диета, которая вредит похудению: о чем говорит наука

Хотя правильная и сбалансированная диета способна помочь потерять лишний вес и улучшить общее самочувствие, большинство людей переоценивает ее пользу. Кроме того, порой представления о здоровом питании не соответствуют стандартам, которые определяют медицинские специалисты, что может даже ухудшить некоторые показатели здоровья.

Это создает разрыв между тем, что действительно является полезным, и тем, что только кажется таковым, на первый взгляд. С какой путаницей вы могли столкнуться во время похудения и какие выборы могут быть ошибочными во время диеты, рассказали в Eat This, Not That.

В 2022 году во время сессии Американской кардиологической ассоциации было представлено исследование, которое показало, что те, кто придерживается диеты, могут переоценивать здоровье своих пищевых привычек. Для этого ученые исследовали результаты 116 взрослых из Питтсбурга, что в Пенсильвании, в возрасте 35-58 лет, которые стремились похудеть. Чтобы проанализировать свой рацион, перед прохождением программы похудения участники прошли консультацию с диетологом, после чего в течение года отслеживались данные их питания, физической активности и веса.

Кроме этого, участники самостоятельно оценивали здоровье своего рациона по шкале от 1 до 100. Исследователи дополнительно анализировали их диеты с помощью Индекса здорового питания (HEI), который базируется на Диетических рекомендациях правительства США.

В конце концов, исследование показало, что 75% участников переоценивали свой рацион, считая его более здоровым, чем это определяли исследователи. Так, их средняя оценка составила 67,6 балла из 100, тогда как эксперты оценили его лишь на 56,4 балла. Кроме того, через год участники считали, что улучшили свой рацион еще на 18 пунктов, хотя фактическое улучшение составило лишь один балл.

По словам председателя Совета Американской ассоциации кардиологии по вопросам "Изменения образа жизни с целью улучшения факторов здоровья": "Переоценка восприятия полезности потребления пищи может привести к увеличению веса, разочарованию из-за недостижения личных целей по похудению или снижению вероятности принятия более здоровых пищевых привычек". Он добавил, что эти результаты подчеркивают важность регулярных консультаций у диетологов или тренеров по вопросам здоровья. Такой подход помогает исправить ошибки в восприятии и способствует формированию устойчивых и реалистичных пищевых привычек.

Помните что воспринимая, пищу как здоровую, мы часто едим ее в больших количествах, не контролируя порции, что может приводить к лишним калориям. Таким образом, для эффективного похудения следует учитывать не только качество продуктов, но и количество пищи. Помочь в этом могут медицинские специалисты, которые должны разъяснять эти нюансы и помочь правильно формировать свои пищевые привычки.

