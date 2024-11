5 пробиотических продуктов, которые помогают худеть

Когда полезные микробы в организме истощаются, плохие бактерии берут верх и вызывают воспаление, что может привести к набору веса даже если вы занимаетесь спортом и придерживаетесь сбалансированного питания. Однако, восстановить баланс микрофлоры, что способствует снижению веса, помогают пробиотики, которые содержатся в ферментированных продуктах.

Поэтому включение такой пищи в свой рацион поможет поддержать здоровье кишечника и способствовать контролю веса. А что является лучшими источниками пробиотиков, рассказали в Eat This, Not That.

Темный шоколад

Черный шоколад обладает противовоспалительными свойствами благодаря бактериям в кишечнике, которые превращают какао в полезные соединения. Это может помочь уменьшить вздутие живота, а также снизить артериальное давление. Однако, выбирайте только шоколад с содержанием какао не менее 70%. Рекомендуемое количество продукта - около 30 г (или 2 ст. ложки какао-порошка) в день.

Зеленый горошек

Зеленый горошек - это недооцененный суперпродукт, который содержит пробиотик Leuconostoc mesenteroides, который поддерживает иммунитет и защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Однако, откажитесь от консервированного горошка с добавками. Лучше добавляйте свежий горошек в салаты, омлеты или ешьте просто как перекус.

Спирулина

Спирулина, доступная в виде порошка и добавок, богата белком и содержит все необходимые аминокислоты. Некоторые исследования показывают ее возможные пробиотические свойства, в частности помощь в борьбе с вредными бактериями. Кроме того, спирулина может снижать риск диабетических заболеваний, улучшать иммунитет и сжигать жир во время тренировок, увеличивая выносливость и эффективность физических нагрузок.

Квашеная капуста

Квашеная капуста - это мощный продукт, богатый пробиотиками Lactobacillus, поддерживающие кишечную флору и иммунитет. Непастеризованная капуста содержит больше пробиотических бактерий, чем йогурт, помогая снизить уровень холестерина. Также, она является источником витамина С (34% суточной нормы на чашку) и клетчатки, которая способствует сытости.

Зеленые оливки

Оливки - это не только вкусная закуска, но и источник полезных пробиотиков таких, как Lactobacillus plantarum и Lactobacillus pentosus. Lactobacillus plantarum помогает уменьшить вздутие и поддерживает баланс микрофлоры, особенно при синдроме раздраженного кишечника. Таким образом они будут полезными для пищеварения и помогут получить плоский живот.

