Пять проблем со здоровьем, которые связаны с увеличением веса

Похудение может быть сложной задачей, даже если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Хотя часто в этом обвиняют несбалансированное питание, существуют скрытые заболевания, которые могут способствовать увеличению веса. По словам Eatthis, понимание этих проблем может помочь вам эффективно бороться с избыточной массой тела.

Синдром Кушинга

Это состояние возникает, когда надпочечники производят избыточное количество кортизола, также известного как гормон стресса. Это может привести к замедлению метаболизма и скоплению жира в определенных участках тела. Симптомами могут быть акне, высокое кровяное давление и мышечная слабость.

Хронический стресс

Повышенный уровень кортизола, вызванный хроническим стрессом, может препятствовать попыткам похудеть. Он побуждает организм откладывать излишний жир, особенно в средней части тела, и может усилить тягу к высококалорийной пище. Чтобы определить, что длительный стресс способствует увеличению веса, может потребоваться проверка уровня кортизола, которую должен провести врач.

Синдром уставших надпочечников

Это состояние, часто вызванное чрезмерным стрессом, включает такие симптомы, как боль в теле, усталость, проблемы с пищеварением и увеличение веса. Люди с истощением надпочечных желез пытаются похудеть, но не могут из-за химического дисбаланса. Питание, состоящей из необработанных продуктов с правильными питательными пропорциями, включая достаточное потребление цинка, может помочь устранить эту проблему.

Гипотиреоз

Гипотиреоз возникает, когда в организме недостаточно гормонов для регулирования метаболизма, что приводит к замедлению скорости обмена веществ и проблем с весом. Диагностика требует медицинского обследования с помощью анализов крови, а лечение предусматривает прием лекарства для контроля уровня гормонов. Для похудения обычно рекомендуется соблюдение диеты с контролируемым содержанием калорий и углеводов.

Болезнь Хашимото

Подобно гипотиреозу, болезнь Хашимото предполагает хроническое воспаление щитовидной железы, нарушающее ее функцию. Это аутоиммунное заболевание, при котором клетки организма атакуют щитовидную железу. Есть медикаментозные средства для лечения, а рекомендованный подход похож на лечение гипотиреоза, который сосредотачивается на регулировании уровня гормонов.

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