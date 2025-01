5 продуктов, которые естественным образом уменьшают тревожность и стресс

Тревожные расстройства являются довольно распространенным явлением в наше время, однако далеко не все люди, которые испытывают стресс и его симптомы обращаются за помощью к специалистам. Так, некоторые не осознают масштабы проблемы, а другие избегают лекарств из-за опасений относительно побочных эффектов.

Однако новое исследование показало, что растительное вещество может помочь снизить уровень тревожности. Что стоит знать об этом открытии и какие новые возможности для лечения без использования традиционных препаратов оно предлагает, рассказали в Eat This, Not That.

Влияние фитостеролов

Бета-ситостерин — это вещество, известное своим успокаивающим эффектом, которое содержится в авокадо, фисташках, миндале, рапсовом масле и злаках. Исследования показали, что оно положительно влияет на поведение, не вызывая побочных эффектов, свойственных лекарствам против тревоги, таких как усталость или набор веса.

Однако употребление продуктов, богатых этим фитостеролом, не гарантирует снижения тревоги. Таким образом это не означает, что люди с тревожными расстройствами могут полностью отказаться от медикаментов.

Об исследованиях

Исследования на животных и клинические испытания на людях показывают, что бета-ситостерин может помочь снизить дозу лекарств против тревоги, что потенциально уменьшает побочные эффекты этих препаратов. Однако чтобы получить достаточное количество бета-ситостерола, нужно употреблять большое количество авокадо, что может вызвать проблемы с пищеварением, а не снять тревогу.

Хотя некоторые растительные добавки могут быть полезными для здоровья, не следует забывать, что их прием не всегда безопасен. Перед употреблением бета-ситостерола или других нутрицевтиков стоит проконсультироваться с врачом, поскольку возможны побочные эффекты, даже если добавка выглядит безопасной.

Что действительно работает

Для улучшения управления тревогой стоит обратить внимание на общее состояние здоровья: обеспечить достаточный сон, ограничить употребление стимуляторов, таких как кофеин, а также развивать эффективные навыки преодоления стресса. Уменьшение этих факторов может существенно облегчить влияние тревожности.

