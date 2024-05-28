Полезные свойства куркумина: природное средство для здоровья и долголетия

Куркумин - это основной компонент в составе куркумы, получивший признание благодаря своим мощным противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Несмотря на свою пользу, куркумин плохо усваивается организмом, а потому были придуманы дополнительные способы, как улучшить его действие.

Как увеличить эффективность куркумы, улучшив ее усвоение? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Причины ограниченной биодоступности

Куркумин имеет низкую растворимость в воде, быстро метаболизируется в печени и плохо абсорбируется в кишечнике. Кроме того, быстрое выведение куркумина из организма с желчью также затрудняет его длительное сохранение в крови.

Способы повышения эффективности

Пиперин, активное вещество черного перца, повышает биодоступность куркумина, подавляя его метаболизм в печени и улучшая всасывание в кишечнике. Всего щепотка черного перца существенно повышает биодоступность куркумы, увеличивая ее преимущества и пользу для организма.

Потребление куркумы вместе со здоровыми жирами

Куркумин является жирорастворимым компонентом. Потребление куркумина с продуктами, содержащими полезные жиры, такими как оливковое и кокосовое масло или авокадо, может улучшить его абсорбцию в пищеварительном тракте. Кроме того, приготовление блюд с куркумой и масляными ингредиентами способствует повышению ее биодоступности.

Роль тепла в усвоении

Приготовление блюд или напитков, содержащих куркуму, помогает высвобождать куркумин из его естественной матрицы, повышая его биодоступность. Кроме того, тепло равномерно распределяет частицы куркумина в жидкости, что способствует лучшему контакту со стенками кишечника.

Сочетание фруктами

Различные фрукты и овощи содержат кверцетин, флавоноид, который повышает всасывание куркумина, замедляя его быстрый метаболизм. Потребление таких продуктов вместе с куркумой может увеличить биодоступность куркумина. Этот синергический эффект возникает благодаря способности кверцетина препятствовать метаболическому распаду куркумина, что продлевает его присутствие в крови.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о полезных свойствах куркумы для здоровья.

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