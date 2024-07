5 продуктов, которые могут уменьшать чувство тревоги

Если у вас часто бывают беспокойные мысли или тревога, знайте, что вы в этом не одиноки. Однако ежедневное употребление определенных продуктов может успокоить нервы и помочь вашему телу лучше адаптироваться к стрессу.

Однако, чтобы минимизировать тревогу и повысить свою выносливость, такие продукты и компоненты необходимо употреблять регулярно. В Eat This, Not That! рассказали, на что следует обратить внимание в рационе, чтобы эффективно бороться с плохими мыслями и стрессовыми расстройствами.

Чай с мятой

Чай с мятой известен своими успокаивающими свойствами благодаря содержанию антиоксидантов, которые поддерживают здоровье мозга, борются с воспалительными процессами и снижают уровень окислительного стресса. Регулярное употребление мятного чая может улучшить общее самочувствие и помочь справиться со стрессовыми ситуациями.

Яйца

Яичница на завтрак может помочь снизить уровень стресса и бороться с перепадами настроения. Яйца содержат витамины B2, B6 и B12, поддерживающие здоровье нервной системы, а присутствующий в яйцах холин способствует здоровью мозга и улучшает функцию памяти. Однако, если вы беспокоитесь о высоком уровне холестерина, старайтесь есть до 4 желтков в неделю.

Крекеры из семян льна

Крекеры из льна могут помогать снижать уровень стресса и тревог благодаря содержанию жирных кислот омега-3, которые способствуют здоровью мозга и улучшают настроение. Они также богаты магнием, известным своими успокаивающими свойствами. Кроме того, лен содержит клетчатку, помогающую стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая перепады настроения.

Хумус

Хумус – это универсальный продукт, способный снижать уровень стресса, благодаря своим основным ингредиентам: нуту, оливковому маслу и чесноку. Нут богат белками и клетчаткой, что способствует стабилизации уровня сахара в крови, оливковое масло содержит полезные жиры, которые поддерживают здоровье мозга, а чеснок содержит антиоксиданты, эффективно укрепляющие иммунную систему.

Безлактозный обезжиренный кефир

Безлактозный кефир содержит пробиотики, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, что связано с улучшением настроения и снижением уровня стресса. Он также богат белками, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить тревожность. Такой продукт подходит абсолютно всем, поэтому его легко включить в рацион.

