Помогает похудеть и уменьшает стресс: почему следует добавить кокосовое масло в свой рацион

Кокосовое масло является основным продуктом южноиндийской кухни и обрело популярность в диетах по всему миру. Существуют различные виды кокосового масла, такие как кокосовое масло первого отжима, рафинированное кокосовое и дезодорированное масло, и каждое из них имеет свое применение.

Кокосовое масло можно употреблять в пищу, а также применять местно. Мы собрали для вас некоторые преимущества добавления кокосового масла в ваш рацион.

Может убивать вредные патогены, такие как бактерии и грибки.

Примечательно, что 50% жирных кислот в кокосовом масле – это лауриновая кислота. Когда лауриновая кислота усваивается организмом, она образует соединение под названием монолаурин.

Доказано, что лауриновая кислота и монолаурин вместе убивают вредные патогенные микроорганизмы, такие как бактерии и грибки. Исследования показывают, что эти соединения помогают бороться с бактериями золотистого стафилококка и грибками Candida albicans, которые вызывают инфекции у людей.

Дает ощущение сытости и помогает сжигать жир.

Прибавка веса происходит, когда мы потребляем больше калорий, чем нам нужно для получения энергии. Исследования показывают, что употребление пищи, приготовленной на кокосовом масле, может усилить ощущение сытости по сравнению с обезжиренной пищей.

Это косвенно связывает кокосовое масло с понижением веса. Однако не стоит переусердствовать, поскольку большое потребление может привести к тошноте и ослаблению стула.

Благодаря антиоксидантным свойствам кокосовое масло первого отжима уменьшает стресс.

Установлено, что кокосовое масло первого холодного отжима содержит больше антиоксидантов, полезных для мозга. Хотя нет прямых исследований, подтверждающих это на здоровых людях, исследование, проведенное на грызунах, показало, что кокосовое масло первого холодного отжима снижает уровень индуцированного стресса.

Исследователи также считают, что кокосовое масло первого отжима может быть полезно для лечения некоторых видов депрессии, но такие исследования все еще находятся на начальной стадии.

Повышает уровень защитного холестерина ЛПВП, способствует повышению чувствительности к инсулину.

Холестерин ЛПНП влечет за собой накопление жира в артериях и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Триглицериды средней цепи (ТСЛПВП), присутствующие в кокосовом масле, повышают уровень защитного холестерина ЛПВП, способствуют повышению чувствительности к инсулину и очень полезны для сердца.

Исследование показывает, что соблюдение диетической программы, которая включает в себя кокосовое масло, повышает уровень холестерина ЛПВП у людей с ишемической болезнью сердца.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему полезно пить кокосовую воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.