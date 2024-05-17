Питательный напиток: почему полезно пить кокосовую воду

Кокосовая вода – очень питательный напиток, который мгновенно омолаживает нас в жаркие летние дни. Натуральная кокосовая вода содержит около 95% воды и богата электролитами, витаминами и минералами, которые полезны для здоровья.

Хотя на рынках можно найти искусственно подслащенную кокосовую воду, следует выбирать натуральную и свежую. Мы расскажем вам, почему следует добавить кокосовую воду в свой рацион.

Можно употреблять людям с диабетом

Хотя полноценных исследований еще не проводилось, лабораторные исследования и частные случаи свидетельствуют о том, что кокосовая вода может снижать уровень сахара в крови.

Кроме того, одна чашка кокосовой воды содержит только три грамма клетчатки и шесть граммов жира, что делает ее отличным вариантом для людей с диабетом. Однако, если у вас разный уровень сахара, проконсультируйтесь с врачом о том, какое количество воды вам следует употреблять.

Содержит калий, помогающий регулировать кровяное давление.

Исследование, проведенное на людях с высоким кровяным давлением, показало, что употребление кокосовой воды улучшило артериальное давление у 71% участников. Это может быть связано с наличием калия, помогающего сбалансировать негативное влияние натрия и способствующего его снижению.

Гипертония также может вызвать образование тромбов, и исследование на животных показало, что кокосовая вода может успешно предотвратить это.

Натуральный спортивный напиток, восстанавливающий организм после тренировки

В то время как обычные спортивные напитки несут риск высокого содержания рафинированного сахара, кокосовая вода – ваш естественный лучший друг, не имеющий этого побочного эффекта.

Употребление кокосовой воды после тренировки помогает организму восстановить утраченную жидкость. Она также является источником питательных веществ, таких как калий, магний, натрий и кальций, которые обычно утрачиваются во время тренировок.

Увлажняет и придает коже сияние.

Обезвоживание имеет несколько негативных последствий для организма, одним из которых является сухость и шелушение кожи. Каждый день, употребляя кокосовую воду, вы сможете удовлетворить свои потребности в увлажнении и сохранить кожу здоровой и эластичной.

Хотя натуральная кокосовая вода является лучшей, некоторые магазинные обогащены витамином С – важным ингредиентом для сохранения упругости и молодости кожи.

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