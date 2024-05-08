Польза для организма: почему следует употреблять сок из чернослива ежедневно

Чернослив – это сушеная версия европейской сливы. Эти очень питательные фрукты обладают сладким вкусом и приятной консистенцией.

Считается, что чашка черносливового сока содержит около 182 калорий: 96% калорий составляют углеводы, а 4% – белки. Мы расскажем вам, почему выпивать стакан черносливового сока или есть этот фрукт полезно для вашего здоровья.

Богат нерастворимой клетчаткой и избавляет от запоров

Малоподвижный образ жизни вместе с нездоровым питанием сделали запоры распространенной проблемой в наши дни. Употребление сушеных слив или питья сливового сока является известным средством от запоров.

Это связано с тем, что фрукт чрезвычайно богат нерастворимой клетчаткой, которая обеспечивает выведение большого количества отходов. Это, в свою очередь, облегчает дефекацию и, таким образом, избавляет от запоров.

Производит пропионовую кислоту, снижающую холестерин.

Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в черносливе, имеет и другие преимущества.

Клетчатка питает здоровые бактерии, присутствующие в толстом кишечнике человека, которые затем ферментируют нерастворимую клетчатку, вырабатывая масляную, пропионовую и уксусную кислоты.

Образующаяся таким образом пропионовая кислота снижает активность ферментов, участвующих в производстве холестерина, и тем самым снижает уровень холестерина в крови.

Помогает сбалансировать уровень сахара в крови

Чернослив содержит большое количество растворимой клетчатки, помогающей сбалансировать уровень сахара в крови. Растворная клетчатка уменьшает скорость, с которой пища покидает желудок, и таким образом замедляет усвоение глюкозы организмом.

Эти растворимые волокна также помогают повысить чувствительность организма к инсулину, что в дальнейшем способствует профилактике диабета.

Содержит антиоксиданты, предотвращающие болезни сердца

Чернослив является богатым источником антиоксидантов, помогающих снизить риск некоторых сердечных заболеваний. Антиоксиданты, присутствующие в черносливе, предотвращают окисление холестерина, что может привести к его отложению в артериях.

Кроме того, черносливовый сок богат калием - электролит, который помогает нормализовать сердечный ритм, нервные импульсы, мышечные сокращения и поддерживать кровяное давление.

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