5 продуктов, которые могут вызвать прыщи
Каждый хочет иметь безупречную, упругую и красивую кожу. Но учитывая уровень загрязнения, современный образ жизни и пищевые привычки, здоровье нашей кожи неизбежно страдает.
А акне – самая распространенная кожная проблема. Однако, хорошая новость состоит в том, что простые изменения в рационе питания могут помочь предотвратить появление прыщей и других проблем с кожей. Мы собрали для вас пять продуктов, которые могут привести к появлению акне.
Молочные продукты и некоторые продукты, богатые углеводами
Высокий уровень гормонов, таких как тестостерон, в молочных продуктах может привести к повышенной выработке жира и закупорке пор, что вызывает акне.
Обработанные или рафинированные зерна, такие как белый хлеб, белый рис, белые макароны, могут влиять на уровень сахара в крови и увеличивать выработку жира, что дополнительно провоцирует появление акне. Поэтому вовремя проститесь с ними.
Избыток соли и сахара
Чрезмерно соленая пища может повлечь задержку воды, отеки на лице и повышенную выработку жира, тем самым увеличивая риск появления акне.
Естественно, что чрезмерное потребление сахара увеличивает уровень сахара в крови, на что организм реагирует выработкой большего количества инсулина. Это заставляет железы производить больше жира, что приводит к жирной коже и акне.
Шоколад
Некоторые исследования показывают, что употребление шоколада может спровоцировать появление акне. Следует отдавать предпочтение черному шоколаду с низким содержанием сахара. Но даже его следует употреблять в умеренных количествах.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о продуктах, предоставляющих заряд энергии.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.