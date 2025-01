5 продуктов, которые не следует употреблять при изжоге

Если вы чувствуете жгучую боль в груди после еды, это может быть изжога, которую можно остановить изменением рациона и безрецептурными лекарствами. Если симптомы случаются редко, не стоит волноваться, поскольку достаточно избегать продуктов, которые могут вызывать изжогу, таких как острая пища, шоколад, кофе или жирные блюда.

Какая пища вызывает изжогу и от чего стоит отказаться, чтобы избавиться от дискомфорта после приема пищи? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Острая пища

Если вы любите острую пищу, имейте в виду, что капсаицин может раздражать пищевод и задерживать пищу в желудке, что может усилить изжогу. Вместо острых приправ используйте более мягкие и натуральные, такие как соль, розмарин, орегано, тимьян, базилик или имбирь.

Жареная пища

Еда, которую обычно употребляют в больших компаниях не является лучшим вариантом для здоровья, ведь она может повлиять на ваше самочувствие. Жирные блюда и жареная пища, могут раздражать пищевод и ослаблять защитный механизм от желудочной кислоты. Для лучшего результата выбирайте методы приготовления с меньшим содержанием жира, такие как гриль, запекание или приготовление на пару.

Цитрусовые

Цитрусовые, как апельсины и лимоны, богаты витамином С, однако могут раздражать желудок из-за высокой концентрации лимонной кислоты, что повышает выработку желудочной кислоты. Если вы хотите избежать таких проблем, выбирайте менее агрессивные фрукты, как яблоки, бананы и ягоды, которые тоже богаты питательными веществами, но не вызывают раздражений.

Кофе

Кофе может повысить энергию и концентрацию, но он также может вызвать повышенную кислотность и способствовать рефлюксу. Если вы сталкиваетесь с изжогой, попробуйте постепенно уменьшить его потребление и выбирайте напитки с меньшим содержанием кофеина, такие как кофе без кофеина или травяные чаи.

Комбуча

Чайный гриб может быть полезным для кишечника, но из-за кислотности и естественной газированности может ухудшить симптомы связанные со здоровьем кишечно-желудочного тракта (ЖКТ), увеличивая секрецию желудка. Если это проблема, лучше получать полезные бактерии из других ферментированных продуктов, таких как греческий йогурт, кимчи или кефир.

