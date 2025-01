6 продуктов при расстройстве желудка: что есть, чтобы избавиться от тошноты

Тошнота может быть вызвана различными факторами, такими как проблемы с пищеварением или гормональные изменения. Если тошнота не исчезает, обратитесь к врачу, особенно если есть подозрение на беременность.

Вместе с тем, если вам трудно избавиться от тошноты, существуют продукты, которые способны помочь облегчить эти симптомы. Какая еда способствует успокоению желудка и быстрому восстановлению, рассказали в Eat This, Not That.

Имбирь

Имбирь широко используется для борьбы с тошнотой, в частности после операций, во время беременности или химиотерапии. Имбирь можно употреблять в виде таблеток, леденцов, чаев, добавок или добавлять в блюда в тертом виде.

Бананы

Диета "BRAT" эффективно уменьшает тошноту, боль в животе, диарею и рвоту. Она состоит из бананов, риса, яблочного пюре и подсушенного хлеба. Эти продукты легче для пищеварительной системы и не раздражают желудок. Для лучшего эффекта рекомендуется выбирать желтые бананы с маленькими коричневыми пятнами.

Тосты

Тосты из белого хлеба являются мягким и легким вариантом пищи для людей с тошнотой, поскольку они не перегружают организм и имеют нейтральный вкус. Несмотря на пользу цельнозерновых продуктов, во время тошноты все же лучше выбирать очищенную белую муку для тостов или крекеров, поскольку их легче усвоить.

Бульон

Бульон — это легкое и успокаивающее блюдо, которое не нагружает желудок, придает сытости и увлажнения. Выбирайте или готовьте овощные, или мясные варианты с низким содержанием натрия. Это поможет сохранить его полезные свойства без вреда для здоровья.

Фруктовое мороженое

Чтобы облегчить тошноту, попробуйте эскимо с добавлением 100% фруктов. Вы можете приготовить его дома, замораживая фруктовый коктейль или сок (например, яблочный или апельсиновый) в формах для эскимо. Такое лакомство поможет утолить тошноту и жажду сладкого без вреда для тела.

Крендели

Крендели в виде палочек или крученых конфет — это легкий перекус, который поможет при тошноте. Они хрустящие и мягкие на вкус, идеальны для медленного поедания, когда хочется расслабиться. Такая еда легко усваивается и не имеет резких запахов, что может быть полезно при тошноте.

