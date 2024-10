9 продуктов, разрушающих ваш желудок

Еда может поддерживать вашу энергию и защищать от болезней, однако далеко не вся любимая еда является полезной. В частности, некоторые обработанные продукты могут вызвать проблемы с желудком, воспаление и потерю энергии, что особенно касается людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника, где даже здоровые продукты могут вызвать дискомфорт.

Ознакомьтесь с этим списком и позаботьтесь о своем пищеварении, чтобы ваш организм мог получать все необходимые питательные вещества.

Рафинированные углеводы

Избегайте простых углеводов, содержащихся в рафинированных зернах и сильно обработанных продуктах, таких как чипсы, белый хлеб и газировка, поскольку они могут вызвать вздутие живота и газы. Кроме того, эти продукты способствуют размножению вредных кишечных микробов, которые преобладают над полезными, что может привести к воспалению кишечника и другим проблемам со здоровьем.

Консервы с высоким содержанием натрия

Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия. К примеру, средняя банка консервированного супа может содержать более 700 мг, а бутерброд с ветчиной - 1117 мг натрия. Высокое содержание соли может повредить желудочную слизистую, увеличивая риск появления язв и рака желудка.

Обезжиренный йогурт

Люди с непереносимостью лактозы часто имеют проблемы с желудком после употребления молочных продуктов, но даже те, кто не имеет этой проблемы, могут испытывать дискомфорт из-за высокого содержания сахара в некоторых йогуртах. Например, в чашке нежирного йогурта может быть более 24 граммов сахара, что в свою очередь может вызвать вздутие, запор или диарею.

Острая пища

Острая пища может снизить риск общей смертности, но некоторым людям лучше ограничить потребление острого, из-за риска появления желудочно-кишечного симптома. Кроме того, люди молодого возраста и женщины больше подвержены неприятностям, таким как тошнота и диарея. Поэтому важно прислушиваться к своему организму и умеренно употреблять острые блюда.

Жареная пища, апельсиновый сок, кофе и алкоголь

Чтобы уменьшить раздражение желудка при гастрите, избегайте кофеина, кислой пищи, жареных блюд, молочных продуктов, газированных напитков, жирной пищи, шоколада и алкоголя. Особенно стоит быть осторожными с такими продуктами, как картофель фри и куриные наггетсы, поскольку они могут вызвать изжогу и кислотный рефлюкс. Выбирайте более легкие варианты пищи, чтобы улучшить самочувствие.

Углеводы FODMAP

Люди с чувствительностью к углеводам могут испытывать газы и вздутие из-за потребления продуктов, богатых FODMAP - сахара, которые плохо усваиваются тонким кишечником. Диета с низким содержанием FODMAP ограничивает определенные продукты, которые следует постепенно возвращать в рацион, чтобы выявить, какие именно вызывают проблемы. В этом случае для обеспечения сбалансированного питания рекомендуется работать с диетологом.

Искусственные подсластители

Ограничьте потребление искусственных подсластителей, таких как сукралоза и аспартам, поскольку они могут нарушать баланс микробиома кишечника. Исследования показали, что даже небольшие концентрации могут делать кишечные бактерии токсичными, что ведет к различным проблемам со здоровьем. Обратите внимание на натуральные альтернативы для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Энергетические напитки

Энергетические напитки часто содержат кофеин и ниацин, которые могут вызвать расстройство желудка и тошноту. Хотя риск отравления ниацином низкий, важно проверять этикетки на содержание этого витамина, чтобы избежать его чрезмерного потребления. Обратите внимание, что симптомы токсичности могут включать покраснение, головокружение и головную боль.

Сахаристые злаки

Избегайте сахаристых злаков, поскольку они могут содержать гербициды, которые вредят здоровым кишечным бактериям. Дисбаланс в микрофлоре может привести к различным проблемам, таким как желудочно-кишечные расстройства, диабет, ожирение, рак и депрессия. Выбирайте органические или безглютеновые альтернативы для поддержания здоровья кишечника.

