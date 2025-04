5 продуктов, которые ухудшают работу мозга

После 70 лет люди часто замечают изменения в своих когнитивных способностях. Одним из способов поддержать ясность мыслей является сокращение потребления определенных продуктов, которые могут вредить функциям мозга.

Диета, богатая антиоксидантами, полезными жирами и витаминами, может улучшить когнитивные функции, но некоторые продукты могут иметь противоположный эффект. Какие продукты в рационе следует ограничить, чтобы сохранить здоровье мозга, рассказали в Eat This, Not That.

Жареная курица

Жареная пища имеет непревзойденный вкус, но она может вредить здоровью мозга, увеличивая риск когнитивных проблем. А потому, если вы любите хрустящую курицу, избегайте масла и попробуйте ее запечь, чтобы избежать негативных последствий для мозга.

Желейные мишки

Конфеты, такие как желейные мишки, почти не содержат питательных веществ и состоят преимущественно из сахара, что может ухудшить память и повысить риск деменции. Вместо этого выбирайте сладкие закуски с большим количеством питательных веществ, например, фрукты.

Рыба-меч

Рыба и моллюски полезны для здоровья мозга благодаря полезным жирам и холину, но важно избегать жареной пищи, поскольку это может ухудшить когнитивное здоровье. Также выбирайте рыбу с низким уровнем ртути, например лосось, скумбрия или сардины, чтобы избежать негативного влияния на мозг. При этом, ограничьте потребление рыбы с высоким содержанием ртути, как рыба-меч или акула.

Фастфуд

Иногда вред для здоровья может быть связан не с едой, а с упаковкой, в которой она находится. Обертки фастфуда, содержащие пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), могут негативно влиять на когнитивное здоровье, поскольку эти химические соединения проникают в пищу, увеличивая ее токсическое воздействие.

Печенье

Если вы используете шортенинг (кондитерский жир) для приготовления печенья, будьте осторожны, поскольку это может привести к потреблению транс-жиров, которые негативно влияют на мозг и нервную систему при чрезмерном употреблении. Для более здорового выбора попробуйте заменить их на цельнозерновые тосты или другие питательные продукты на завтрак.

