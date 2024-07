5 продуктов, ликвидирующих стресс и тревоги

Если вы чувствуете усталость, тревоги и хронический стресс, вам следует изменить свой рацион. Это необходимо сделать даже в том случае, если вы считаете его комфортным для себя, поскольку большинство привычных продуктов действительно не способствуют повышению настроения.

Хотя ни одна пища не является универсальным средством от скуки, есть здоровые альтернативы, которые могут улучшить химические процессы в мозге и гормональный фон, уменьшая симптомы депрессии. Какие продукты полезно есть для здоровья ума и тела, рассказали в Eat This, Not That.

Сладкий перец

Если вам нужно успокоиться, вместо коробки печенья лучше съесть немного болгарского перца. Этот овощ является одним из самых мощных источников витамина C, который укрепляет иммунитет и борется со стрессом и свободными радикалами.

Дикий лосось

Регулярное потребление жирной рыбы может улучшить настроение. Такой эффект обусловлен благодаря содержанию в рыбе жирных кислот омега-3, способствующих повышению уровня серотонина. Исследования показали, что участники, включавшие лосось в свой рацион, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто ограничивался лишь низкокалорийной диетой.

Шпинат

Этот продукт богат фолиевой кислотой, которая способствует выработке S-аденозилметионина, необходимого для выработки серотонина и дофамина. Добавление трех чашек зеленых листьев в салат обеспечит почти половину дневной рекомендуемой дозы фолиевой кислоты для поддержания психического здоровья.

Чай ройбуш

Это естественно сладкий напиток, содержащий аспалатин, снижающий гормоны стресса и ограничивающий образование новых жировых клеток на 22%. Употребление этого чая может быть не только приятным опытом, но и полезным способом похудания и снижения стресса.

Яйца

Если вы испытываете раздражение – приготовьте омлет из трех яиц, чтобы снять ощущение напряжения. Яйца содержат витамин D, способствующий повышению настроения, помогая сбалансировать химические реакции в мозге. Кроме того, желток является источником холина, который может поддерживать чувство сытости и контролировать аппетит.

