Привычки, снижающие уровень стресса на 25%: результаты исследования

Сегодня людям трудно избежать стрессовых возбудителей по любым причинам. Вы можете встретить грубое отношение к себе, беспокоиться о сбережениях или проверить последние новости в интернете и, скорее всего, столкнуться с чем-то, что вызовет у вас сильные эмоции.

Это очень опасно, поскольку хронический стресс способен серьезно угрожать здоровью, увеличивая риск деменции и болезни Альцгеймера. В исследовании от Института когнитивных функций человека и мозга Макса Планка были предложены стратегии, способные нормализовать эмоциональное состояние и способствовать уменьшению влияния стресса на 25%, рассказали в Eat This, Not That.

Чтобы расслабить тело, работайте над умом

Медитация значительно снижает уровень длительного хронического стресса, успокаивает ум и позволяет контролировать эмоциональную нагрузку на быстротечные мысли. Исследователи подчеркивают, что это исследование базируется на физиологических данных, а не на пристрастной оценке участников. Кроме того, такие практики могут помочь снизить уровень кортизола в волосах на 25% в течение шести месяцев.

Самосознание и эффект плацебо

Предыдущие исследования показали, что программы медитации могут снизить стресс, однако такие данные базировались на самооценке участников. В таких исследованиях участники знали об ожидаемом понижении стресса, из-за чего у них вероятно был вызван эффект плацебо. Докторант и автор первого исследования Лара Пулманн отмечает, что именно это знание может влиять на результаты опросов после участия в программах медитации. Поэтому в современных исследованиях все чаще используются физиологические методы для объективного измерения понижения стресса.

Воздействие стресса на волосы

Для этого исследования вместо того, чтобы спрашивать участников об уровне стресса, исследователи сосредоточились на измерении кортизола в волосах, который накапливается во время хронического стресса. Всего этот проект длился 9 месяцев, за время которого в нем приняли участие 3 группы из 80 участников. Участники прошли трехмесячное обучение медитации, разделенное на фазы с различными психическими практиками, направленными на повышение внимательности, развитие благодарности и сострадания, а также на умение лучше понимать другие взгляды на те или иные вещи.

Участники посещали ежедневные 30-минутные сеансы 6 раз в неделю, во время которых исследователи регулярно измеряли уровень кортизола в волосах, растущий со скоростью примерно 0,4 дюйма в месяц, для оценки влияния практик на уровне стресса участников.

Долгосрочная стратегия преодоления стресса

Таким образом, хотя после трех месяцев наблюдалось лишь минимальное снижение, однако через 6 месяцев уровень кортизола у испытуемых снизился на 25%. Это показывает, что медитация и обучение осознанности не приводят к мгновенному или даже долгосрочному уменьшению стресса. Медитацию следует рассматривать как длительный процесс, требующий времени и последовательности.

