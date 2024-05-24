5 простых привычек, которые позволят получать больше эффекта от тренировок
Придерживаться расписания, занимаясь спортом несмотря на усталость и лень - крайне трудно. Именно поэтому, многие не выполняют поставленные задачи и бросают тренировки еще на старте.
Как эффективно планировать тренировки и придерживаться их проведения, чтобы получить желаемые результаты? Предлагаем ознакомиться с 5 привычками, которые могут улучшить вашу ежедневную рутину и стимулировать выполнение упражнений.
Начните из чего-то простого
После длительной паузы, важно начинать с малого, чтобы избежать ощущения ошеломления или демотивации. Вам не нужно спешить, чтобы быстро вернуться в форму. В этом случае лучше спокойно развивать свои возможности, до тех пор, когда вы будете готовы перейти на следующий уровень.
Ставьте реалистичные цели
Амбициозные планы и цели в начале пути могут привести к ощущению неудачи. Лучше устанавливать осязаемые, реалистичные и ограниченные во времени цели. Это поможет лучше работать над ними, двигаясь постепенно шаг за шагом. Кроме того, не забывайте регулярно отслеживать свой прогресс, чтобы улучшить мотивацию.
Разогревайтесь и охлаждайтесь
Тренировка должна включать разогрев и охлаждение, которые важны для успешного и здорового занятия. Разминка перед тренировкой улучшает результаты и предотвращает травмы. Зато охлаждение после тренировки, способствует восстановлению кровообращения и дыхания, что помогает уменьшить боль в мышцах.
Добавьте упражнения, которые вам действительно нравятся
Если тренировка вызывает неудовлетворение, вероятно вы не сможете придерживаться ее длительное время. Если йога не ваше, не заставляйте себя к ней. Выбирайте упражнения, которые вас интересуют, а не те, что популярны. Назначьте тренировку так, чтобы она приносила удовольствие и способствовала вашей последовательности и результативности.
Не отрывайтесь от процесса
Чтобы избежать отвлечения во время тренировки, необходимо перевести телефон в беззвучный режим или оставить его в сумке. Также, вы можете воспользоваться наушниками и включить мотивационную музыку, которая поможет избежать влияния окружающего шума.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие привычки могут улучшить ваш день.
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