5 простых упражнений для женщин, которые формируют мышцы пресса
Если вы хотите не только убрать лишний жир, но и подтянуть мышцы пресса, вам придется приложить больше усилий и преданности во время тренировок, чем вы могли считать. Прежде всего, включение упражнений для пресса улучшит общую стабильность и осанку, что важно для ежедневных активностей.
Выполняя правильную тренировку, вы сможете проработать важные мышцы и сформировать крепкий пресс, который поможет уменьшить риск травм и боли в пояснице. Попробуйте эти 5 простых и эффективных упражнений от Eat This, Not That, которые помогут укрепить пресс.
Планка
Чтобы выполнить планку, разместите руки под плечами, а ноги на ширине бедер, а пятки направьте назад. Держите бедра на одной линии с плечами и втяните живот. Удерживайте позицию около 30 секунд, дыша через грудную клетку на вдохе и через рот на выдохе. Это поможет активировать мышцы кора.
Альпинисты
Попробуйте выполнять альпинистов, чтобы активировать мышцы живота и повысить интенсивность тренировки. Займите положение планки с прямыми руками, а затем поочередно поднимайте колени к груди. Это движение похоже на бег, что придаст вам дополнительную кардионагрузку.
От планки к асане "Собака мордой вниз"
Начните с планки, расставив ноги чуть шире бедер. Поднимите бедра, переходя в позу "собаки лицом вниз" и касайтесь лодыжек, чередуя руки. Подтягивайте живот внутрь и вверх. Вернитесь в планку между повторениями.
Подъем ног
Лягте на спину, положив руки под ягодицы. Поднимите ноги вверх, максимально их вытянув. Сделайте глубокий вдох и постепенно опустите ноги на 3 см над ковриком, сохраняя их прямыми. На выдохе поднимите ноги назад.
Чередование ножей
Лягте на спину, вытянув руки над головой, а ноги вперед. Одновременно поднимите правую руку к внешней стороне левой лодыжки, активируя пресс. Задержитесь на мгновение, а затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой рукой и правой ногой.
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