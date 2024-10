5 простых упражнений для женщин, которые формируют мышцы пресса

Если вы хотите не только убрать лишний жир, но и подтянуть мышцы пресса, вам придется приложить больше усилий и преданности во время тренировок, чем вы могли считать. Прежде всего, включение упражнений для пресса улучшит общую стабильность и осанку, что важно для ежедневных активностей.

Выполняя правильную тренировку, вы сможете проработать важные мышцы и сформировать крепкий пресс, который поможет уменьшить риск травм и боли в пояснице. Попробуйте эти 5 простых и эффективных упражнений от Eat This, Not That, которые помогут укрепить пресс.

Планка

Чтобы выполнить планку, разместите руки под плечами, а ноги на ширине бедер, а пятки направьте назад. Держите бедра на одной линии с плечами и втяните живот. Удерживайте позицию около 30 секунд, дыша через грудную клетку на вдохе и через рот на выдохе. Это поможет активировать мышцы кора.

Альпинисты

Попробуйте выполнять альпинистов, чтобы активировать мышцы живота и повысить интенсивность тренировки. Займите положение планки с прямыми руками, а затем поочередно поднимайте колени к груди. Это движение похоже на бег, что придаст вам дополнительную кардионагрузку.

От планки к асане "Собака мордой вниз"

Начните с планки, расставив ноги чуть шире бедер. Поднимите бедра, переходя в позу "собаки лицом вниз" и касайтесь лодыжек, чередуя руки. Подтягивайте живот внутрь и вверх. Вернитесь в планку между повторениями.

Подъем ног

Лягте на спину, положив руки под ягодицы. Поднимите ноги вверх, максимально их вытянув. Сделайте глубокий вдох и постепенно опустите ноги на 3 см над ковриком, сохраняя их прямыми. На выдохе поднимите ноги назад.

Чередование ножей

Лягте на спину, вытянув руки над головой, а ноги вперед. Одновременно поднимите правую руку к внешней стороне левой лодыжки, активируя пресс. Задержитесь на мгновение, а затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой рукой и правой ногой.

