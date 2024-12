5 простых упражнений, которые помогут сбросить более 4 килограммов

Похудение - это эмоциональный и длительный процесс, во время которого важно сочетать здоровое питание (здоровые жиры, нежирные белки и сложные углеводы) с физическими упражнениями и дефицитом калорий. Соблюдая этот баланс, можно плавно и постепенно приближаться к цели, получив желаемые формы.

Эффективные упражнения активируют несколько мышечных групп, что способствует большему сжиганию калорий, а также помогают увеличить мышечную массу, что, в свою очередь, ускоряет метаболизм и позволяет сжигать калории даже в покое. Какая тренировка поможет плавно и постепенно приблизить потерю веса без вреда для здоровья, сохраняя результат, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания со штангой

Это упражнение нацелено на нижнюю часть тела, работая с квадрицепсами, ягодичными мышцами и подколенными сухожилиями. Чтобы выполнить упражнение, нужно встать посередине шестигранной штанги, присесть и взяться за ручки. Затем поднимитесь, вытягивая штангу через ноги и опуститесь обратно в приседания. Это эффективный способ тренировать ноги с минимальным стрессом на другие части тела.

Румынская становая тяга

Упражнение эффективно тренирует заднюю цепь мышц, в частности спину, ягодицы и подколенные сухожилия, а также активирует основные мышцы для улучшения стабильности. Для выполнения упражнения держите в руках штангу или гантели, опуская бедра назад, сохраняя прямую спину. Опускайте вес ниже колен и возвращайте в исходное положение.

Жим лежа в наклоне

Для жима лежа на наклонной скамье ложитесь под штангу, располагая руки на перекладине шире плеч. Убедитесь, что ноги закреплены под накладкой, а плечи отведены назад и вниз. Попросите помощи у наблюдателя для снятия штанги, после чего опустите ее к груди и нажимайте вверх, распрямляя руки. Это упражнение задействует грудь, плечи, трицепсы, а также стабилизирует ядро и нижнюю часть тела.

Тяги в наклоне

Эта тренировка работает на спину, бицепсы и плечи, а также на корпус и ноги. Поставьте ноги на ширину плеч, держа гантели или штангу. Отведите бедра назад, немного согните колени и поднимите вес к туловищу, не отводя локти от тела. После этого опустите руки вниз.

Отжимания

Во время отжиманий активно работают трицепсы, плечи и грудь, а правильная форма задействует мышцы ядра. Начните с высокой планки, руки должны быть расположены ниже плеч, ноги вытянуты назад, а тело в прямой линии. Медленно сгибайте локти, опуская грудь к полу, следите за тем, чтобы спина оставалась прямой.

