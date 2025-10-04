5 простых упражнений с гантелями для укрепления подмышек и рук

Проблема дряблости под мышками знакома многим, но с правильными упражнениями ее можно эффективно преодолеть. Легкие гантели становятся отличным помощником в укреплении мышц рук и плеч без чрезмерной нагрузки.

Регулярное выполнение простых упражнений помогает тонизировать эту область и придает рукам более четкую форму. Даже небольшой комплект гантелей может стать вашим ключом к сильным и подтянутым рукам, пишет eatthis.com.

Тренер Тайлер Рид объясняет: "Легкие упражнения с гантелями способны тонизировать руки, активируя бицепсы, трицепсы и плечи, придавая им более четкие контуры и сжигая небольшое количество калорий, что способствует уменьшению жировых отложений".

Разгибание трицепсов над головой

Для этого упражнения станьте в шахматную стойку. Возьмите одну гантель обеими руками и поднимите ее над головой, ладони смотрят внутрь. Медленно опускайте гантель за голову, следя, чтобы гири касались друг друга. Затем поднимите гантель в исходное положение, пока руки не станут почти прямыми, не блокируя локти.

Отведение на трицепсы

Это упражнение можно выполнять стоя или на скамье.

Стоя: отведите бедра назад и наклонитесь вперед, держа по гантели в каждой руке. Выпрямите руки назад, напрягая трицепсы, и верните в исходное положение.

На скамье: поставьте правую руку и колено на скамью, а левую руку с гантелью держите вдоль туловища. Активируйте мышцы кора, отводите гантель назад и выпрямляйте руку. Затем медленно верните ее в исходное положение и повторите для другой стороны.

Сгибание рук молотком

Держите гантели вдоль тела нейтральным хватом, головки смотрят вперед. Поднимайте левую гантель до плеча, затем опускайте назад. Повторите для правой руки, чередуя. Также можно одновременно поднимать обе гантели.

Латеральное поднятие

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, гантели в обеих руках нейтральным хватом, ладони смотрят к телу. Активируйте мышцы кора и медленно поднимайте руки в стороны до уровня плеч, немного согнув локти. Задержитесь на секунду в верхней точке, затем опустите руки.

Верхний пресс

Поставьте ноги на ширине бедер, немного согните колени, держа гантели на уровне плеч, ладони смотрят вперед. Поднимайте гантели вверх, пока руки не станут прямыми, но не заблокированными. Затем согните локти, возвращая гантели в исходное положение.

