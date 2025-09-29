6 упражнений за 25 минут: сжигайте жир и укрепляйте свое тело
Если вы хотите быстро сжигать калории и укрепить тело, не тратя часы в спортзале, эта тренировка именно для вас. Она сочетает функциональные упражнения, которые тренируют все основные группы мышц и повышают общую силу.
Комплекс занимает всего 20-25 минут, но помогает сжигать жир и развивать выносливость. Выполняя эти шесть эффективных движений от eatthis.com, вы укрепите тело для повседневных задач и почувствуете реальный результат уже после нескольких занятий.
"Мы ежедневно используем свое тело различными способами, но редко тренируем его комплексно, чтобы стать сильнее. Из-за этого наше тело получается несбалансированным: сильным в одних зонах и слабым в других, что повышает риск травм", – объясняет тренер Джейк Харкофф.
Именно поэтому Харкофф разработал тренировку, которая отвечает всем критериям: она короткая, интенсивная для сжигания жира и функциональная, то есть тренирует силу всего тела для реальных движений.
Эффективность и скорость
Комплекс состоит из шести упражнений, каждое выполняют по три подхода, но общая продолжительность не превышает 20-25 минут. Как это возможно? Программа построена в формате "суперсетов", где последовательно тренируются противоположные группы мышц. Это значительно сокращает время отдыха, которое обычно удлиняет тренировку.
Например, суперсет может сочетать жим ногами (нижняя часть тела) и жим лежа (верхняя часть тела). Пока работает одна группа мышц, противоположные отдыхают. Отдых между упражнениями занимает всего 10-20 секунд, достаточно, чтобы перейти к следующему движению.
Интенсивное сжигание калорий
"Этот комплекс включает сложные движения с высокой отдачей, что стимулирует сжигание калорий не только во время тренировки, но и в течение дня", – отмечает Харкофф. Это явление называют EPOC – избыточное потребление кислорода после физических нагрузок. Организм продолжает сжигать калории, восстанавливаясь после тренировки.
Высокоинтенсивные упражнения создают больший эффект EPOC, чем медленные и низкоинтенсивные. Комплекс Харкоффа напоминает высокоэффективную интервальную тренировку: сердце бьется быстро во время коротких интенсивных упражнений, а затем частота снижается.
Развитие функциональной силы
"Упражнения комплексные, работают на все тело и охватывают пять основных движений: приседания, тяга, толчок, сгибание и переноска", – говорит Харкофф.
Новички легко осваивают эти упражнения, а опытные могут постепенно увеличивать нагрузку:
- используя более тяжелые гантели или гири,
- увеличивая количество повторений или подходов,
- изменяя темп выполнения (например, медленно опускать вес).
Можно также заменять упражнения на альтернативные, работающие на те же группы мышц, чтобы избежать однообразия.
Как выполнять тренировку?
Если вы новичок, начните с одного занятия в неделю и постепенно увеличивайте до 4, оставляя дни отдыха между ними.
Разминка 5-10 минут: приседания и выпады с собственным весом, прыжки с разгибанием ног, бег на месте или другие упражнения для разогрева мышц.
После этого выполняйте первый суперсет трижды, отдыхая всего 10-20 секунд между движениями. Затем переходите ко второму суперсету, выполняя движения также трижды.
Суперсет 1
Движение 1: Приседания с гирей (количество повторений: 8-10)
Возьмите гирю 9-12 кг (или тяжелую гантель) двумя руками и прижмите к груди. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, пальцы немного разведены. Согните ноги и приседайте, отталкивая ягодицы назад, пока бедра не станут параллельными полу. Затем выпрямите ноги.
Движение 2: Тяга гантелей на наклонной скамье (8-10 повторений)
Возьмите пару гантелей по 6-8 кг и лягте на наклонную скамью под углом 45°. Грудь прижата к скамье, руки свисают ладонями друг к другу. Сжимая лопатки, поднимите локти к потолку, подводя гантели к груди. Медленно опустите назад и повторите.
Движение 3: Передняя планка (держать 30 секунд)
Лягте на живот, локти под плечами, предплечья на полу. Напрягите живот и ноги, поднимите тело на локти, образуя прямую линию от лодыжек к голове. Избегайте провисания поясницы и опускания плеч.
Повторите все три упражнения еще два раза перед переходом ко второму сету.
Суперсет 2
Движение 1: Обратные выпады (8 повторений на каждую ногу)
Возьмите гантели 4-6 кг в руки вдоль тела. Станьте прямо, ноги на ширине бедер. Сделайте шаг назад правой ногой и опуститесь в выпад, пока заднее колено почти коснется пола. Вернитесь в исходное положение. Повторите другой ногой.
Движение 2: Отжимания (до 12 повторений)
Станьте на носки и руки чуть шире плеч. Тело образует прямую линию. Опускайтесь вниз, пока грудь почти не коснется пола, затем вернитесь в исходное положение.
Движение 3: Боковые скручивания (10 повторений на сторону)
Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90°, колени вместе. Опустите колени вправо, плечи отрываются от пола. Вернитесь в центр и повторите в другую сторону.
Ранее OBOZ.UA писал, чем могут быть опасны онлайн-тренировки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.