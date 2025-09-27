Опасность онлайн-тренировок: на что стоит обратить внимание

Онлайн-тренировки стали неотъемлемой частью современной жизни многих людей. Они позволяют экономить время и заниматься спортом прямо дома, не выходя в спортзал.

Однако, несмотря на удобство, виртуальные занятия имеют свои риски, о которых стоит знать каждому. Издание eatthis.com рассказывает об основных опасностях онлайн-фитнеса и дает советы, как тренироваться безопасно.

Высокий уровень нагрузки может быть опасным

Одной из главных проблем онлайн-занятий, особенно интенсивных ВIIT-тренировок, является их ориентация на людей с высоким уровнем физической подготовки.

"Будьте особенно осторожны с упражнениями, которые включают много плиометрических движений, берпи или комбинации, не адаптированные под вас. Многие занятия просто истощают вас ради усталости, без реального прогресса", – предупреждает тренер Тим Лю.

Поэтому важно выбирать тренировку, которая соответствует вашему уровню, и не пытаться догонять спортсменов.

Риск травм со временем

Даже если вы участвуете в онлайн-занятии по тяжелой атлетике известного тренера, например Арнольда Шварценеггера, без личного контроля за формой упражнения, вы никогда не будете уверены на 100%, что выполняете их правильно. У людей разный уровень физической подготовки: кому-то легко освоить новые движения, другие же могут неправильно ставить ноги или держать спину.

Проблемы, которые легко исправить на очном занятии, остаются незамеченными онлайн.

"Фитнес-видео – отличная альтернатива тренировкам в зале, особенно для тех, кто имеет опыт и предварительное обучение, но риск травм у новичков без присмотра высок. Многие люди хотят быстро избавиться от лишних килограммов, но отсутствие опыта может сделать занятия опасным", – объясняет доктор Джерри Ю.

Зависимость от Wi-Fi

Всем знакомо ощущение, когда Wi-Fi внезапно исчезает во время важной задачи. Онлайн-фитнес также зависит от стабильного интернет-соединения. Нередко трудно отследить движения и технику инструктора, если видео размыто или с перебоями, что особенно проблематично для йоги.

"В медитативных практиках или сложных асанах обрыв сигнала может помешать тренеру предоставить полную поддержку в ключевой момент", – говорит инструктор йоги Кьяра Праллер.

Более того, проблемы могут быть не только у вас: если инструктор имеет перебои с интернетом, живое занятие мгновенно прерывается.

Не все онлайн-тренеры – настоящие специалисты

Не каждый, кто называет себя "фитнес-экспертом" или "велнес-инфлюенсером", имеет настоящую аккредитацию. В спортзале вы можете быть уверены, что инструктор проверен руководством, онлайн-уроки такого уровня гарантий не дают.

Зумбомбинг: редкая, но реальная опасность

Хотя это случается редко, случаи онлайн-запугивания существуют. В прошлом году тренер Крейг Барнс проводил виртуальное занятие, когда внезапно появились откровенные и насильственные видео.

"Первое видео показывало азиатскую девушку, которую связали, и я не понимал, что происходит – был немного озадачен. Я старался оставаться профессионалом и защищать глаза клиентов. Когда я удалил видео, подумал, что все", – объяснил Барнс.

Этот инцидент известен как "зумбомбинг". Хоть и маловероятно, что это произойдет именно с вами, такие случаи реально случаются.

