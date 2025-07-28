Фитнес, который лечит: как совместные тренировки помогают мозгу работать лучше

Депрессия – это не только эмоциональное истощение, но и глубокий физиологический процесс, влияющий на весь организм. Современные научные исследования все чаще подтверждают: движение и физическая активность имеют мощный терапевтический эффект.

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Особенно эффективными оказываются групповые тренировки средней интенсивности, которые меняют не только тело, но и мозг. Издание eatthis.com рассказывает, как именно совместные физические упражнения помогают уменьшить симптомы депрессии и улучшить общее самочувствие.

"Физические нагрузки являются неотъемлемой частью сохранения психологического благополучия. Наше эмоциональное самочувствие тесно связано с физическим состоянием тела, поэтому забота о здоровье тела – это также забота о ментальном равновесии", – объясняет доктор философии Пол Грин.

Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Psychiatry, показывает, что всего несколько недель умеренных физических упражнений в группе могут положительно повлиять как на психику, так и на тело. Еще один приятный момент – положительные результаты были зафиксированы менее чем за месяц, что означает быстрый потенциальный эффект.

Что показало исследование мозга во время тренировок?

В исследовании, организованном учеными из Рурского университета в Бохуме (кампус Оствестфален-Липпе, Германия), принял участие 41 пациент с диагнозом депрессии. Участников разделили на две группы: одна прошла трехнедельную программу упражнений, другая оставалась без физических нагрузок.

Упражнения были направлены на то, чтобы участники преодолели страх перед активностью, почувствовали поддержку и единство. Конкуренция была полностью устранена, вместо этого упор ставился на сотрудничество и дружественность.

Во время эксперимента учёные оценивали симптомы депрессии, эмоциональное состояние участников, а также изучали изменения в их мозге с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Особое внимание уделяли нейропластичности – способности мозга к изменениям. Как отмечает доктор философии и медицины Карин Розенкранц, "нейропластичность является основой всех процессов обучения и адаптации в мозге".

Движение активизирует работу мозга

Результаты после трехнедельной активности были впечатляющими: физические упражнения не только уменьшили проявления депрессии, но и значительно повысили нейропластичность. Исследователи считают, что эти процессы тесно взаимосвязаны – чем больше человек двигается, тем лучше его мозг адаптируется к изменениям, а с этим уменьшаются и симптомы психического истощения.

"Наше исследование в очередной раз доказывает, насколько эффективной может быть такая простая вещь, как физическая активность, в профилактике и лечении депрессии", – подчеркивает Розенкранц.

Еще больше преимуществ от занятий в группе

Это уже не первая научная работа, подтверждающая положительное влияние коллективных тренировок. Исследование, опубликованное в журнале APA PsycNet, показало, что совместные физические занятия могут быть значительно приятнее, а следовательно – эффективнее.

"Те, кто чувствовал сильный командный дух во время тренировок, имели лучшие воспоминания о процессе, положительные эмоции и больше удовольствия", – указано в выводах исследования. Другими словами, если вы занимаетесь в компании единомышленников, удовольствие от тренировки возрастает, что автоматически повышает и эффективность занятия.

Коллективные тренировки запускают положительную цепь изменений

В своей публикации в The Washington Post профессора Л. Эллисон Филипс (психология) и Джейкоб Мейер (кинезиология) из Университета штата Айова пишут: "Мы знаем, что люди взаимодействуют и влияют друг на друга во многих аспектах жизни. Когда вы общаетесь с теми, кто регулярно тренируется, физическая активность начинает казаться не только полезной, но и более реальной, желанной и достижимой".

Они также упоминают данные Международного журнала поведенческого питания и физической активности, где доказано, что здоровые привычки – включая питание и спорт – могут быть заразными. "Если в вашем окружении есть те, кто ходит в спортзал или занимается на велотренажерах, это влияет на ваше отношение к физической активности – и на сознательном, и на подсознательном уровне", – добавляют авторы. Это формирует так называемые социальные нормы – наши представления о том, что является "нормальным" или ожидаемым в обществе.

Тренировки в компании еще и способствуют похудению

В 2016 году в журнале Obesity было опубликовано исследование, которое подтвердило, что люди с избыточным весом быстрее худеют, если их социальный круг состоит из физически активных людей. Более того: чем больше времени они проводят вместе с такими друзьями, тем лучших результатов достигают в снижении веса.

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