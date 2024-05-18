5 распространенных ошибок о похудении: почему не стоит верить

Начало пути к похудению может сопровождаться разными ложными представлениями, часто приводящими к нереалистичным ожиданиям. Чтобы добиться успешного и устойчивого снижения веса, важно развенчать эти мифы. News Bytes рассказал о нескольких самых распространенных ошибках о быстром похудении, на которые не стоит подвергаться.

Углеводы приводят к набору веса

Один из распространенных мифов состоит в том, что потребление углеводов напрямую приводит к увеличению веса. На самом деле, они являются неотъемлемой частью здоровой диеты. Такие продукты, как овощи, фрукты и цельные зерна, богаты углеводами и являются основой сбалансированного питания.

Следует отметить, что даже клетчатка является разновидностью углеводов. Полностью отказавшись от них, вы можете избавить свой организм от жизненной энергии и необходимых питательных веществ. Однако желательно избегать рафинированных углеводов, таких как сахар и очищенные зерна, поскольку они связаны с увеличением веса.

Голодные диеты помогают похудеть

Вера в то, что голодание с помощью краш-диет приведет к стойкой потере веса, является еще одним ошибочным мнением. Они строго ограничивают потребление калорий, что редко приводит к длительной потере веса.

Более того, они часто приводят к дефициту питательных веществ и сильному влечению к пище. Это может привести к потреблению продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, что в конечном счете приводит к набору веса.

Отказ от жиров предотвращает увеличение веса

Вопреки расхожему мнению, исключение жиров из рациона не гарантирует похудение. Напротив, это может оказать противоположный эффект. Когда люди извлекают жиры из своего рациона, они, как правило, компенсируют это потреблением чрезмерного количества добавленного сахара и рафинированных зерновых.

Это может отрицательно повлиять на метаболизм и способствовать воспалению. Употребление здоровых жиров, таких как авокадо, молотые семена льна и грецкие орехи, на самом деле может способствовать похудению, помогая при этом чувствовать себя сытым.

Безглютеновая диета способствует похудению

Мнение о том, что соблюдение безглютеновой диеты гарантирует похудение, не совсем точно. Глютен – это белок, который содержится в некоторых зерновых, таких как пшеница, ячмень и рожь. Сам по себе глютен не вреден и может быть частью здорового питания, поскольку он присутствует во многих продуктах, богатых клетчаткой, содержащих необходимые витамины и минералы.

Для похудения нужна только сила воли

Пожалуй, самый обманчивый миф состоит в том, что успех в похудении зависит исключительно от силы воли. Вес могут влиять на многочисленные факторы, которые человек не может контролировать, такие как генетика, медицинские заболевания, такие как гипотиреоз или СПКЯ, и даже проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, могут влиять на вес. Наш организм имеет разные биологические механизмы и гормоны, регулирующие массу тела, и когда они становятся дисфункциональными, похудеть становится сложнее.

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