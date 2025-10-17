5 самых полезных специй на планете

Специи веками очаровывали человечество своим ароматом и целебными свойствами. Они вдохновляли на открытие новых земель, становились символами богатства и культуры, а сначала были первым лекарством человечества.

Сегодня научные исследования подтверждают их пользу для сердца, мозга, пищеварения и даже контроля веса. Издание eatthis.com делится пятью самыми полезными специями планеты и рассказывает, как выбрать лучшее качество для ежедневного рациона.

Какао: лекарство для сердца

Сладкое какао и темный шоколад не только дарят наслаждение, но и защищают сердечно-сосудистую систему. По данным многочисленных исследований, регулярное употребление какао улучшает состояние сердца: например, исследование, опубликованное в журнале Circulation Heart Failure, показало, что женщины, которые ели одну-две порции высококачественного шоколада в неделю, имели на 32% меньший риск сердечной недостаточности. Мужчины, потреблявшие примерно 80 граммов темной шоколадной крошки еженедельно, снижали риск инсульта на 17%.

Польза какао объясняют полифенолами и флаванолами – природными антивоспалительными соединениями, которые поддерживают сердце и организм в целом. Фактически, какао содержит больше антиоксидантов, чем фруктовые соки. Кроме сердца, оно может помочь контролировать диабет, цирроз печени и даже дегенеративные болезни мозга, например Альцгеймера.

Совет: выбирайте темный шоколад с содержанием какао от 74% и выше; оптимально – более 60%. Чем горьче шоколад, тем больше пользы для здоровья.

Корица: контроль уровня сахара в крови

Теплая и ароматная корица, которая делает выпечку еще вкуснее, также помогает балансировать сахар в крови и предотвращает развитие диабета. Исследования показали, что добавление полной чайной ложки корицы в крахмалистые блюда работает так же эффективно, как старое лекарство от диабета. Другое исследование в Journal of Nutrition показало, что сочетание специй с корицей повышает антиоксидантную активность в крови на 13% и снижает инсулиновую реакцию примерно на 20%.

Активный ингредиент корицы – циннамальдегид – стимулирует инсулиновые рецепторы клеток, позволяя организму эффективнее выводить избыток сахара. Дополнительно корица улучшает уровень холестерина, предотвращает пищевые отравления, поддерживает лечение женщин с синдромом поликистозных яичников и может снижать риск болезни Альцгеймера.

Совет: настоящая цейлонская корица мягче и полезнее кассии, которая чаще встречается в супермаркетах. Ее можно приобрести в интернете или на рынках специй.

Куркума: усилитель мозга

Когда-то куркуму называли "шафраном бедняка", сейчас она известна как "золотая специя жизни". Активный компонент куркумина обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, укрепляет иммунитет и поддерживает работу органов.

Исследования показывают, что ежедневное употребление 1 г куркумы может улучшить рабочую память всего за шесть часов. Старшие люди, которые регулярно добавляют куркуму в блюда, демонстрируют лучшие результаты в тестах на когнитивные способности. Куркумин также активно исследуется для профилактики и лечения болезни Альцгеймера.

Совет: используйте куркуму как самостоятельную специю, а не как часть порошка карри. Больше всего куркумина содержит куркума из Аллеппея. Добавляйте ее в рагу, жареные блюда, мясо, рыбу и птицу.

Имбирь: спокойствие для желудка

Имбирь тысячи лет применяют для уменьшения тошноты и поддержки пищеварения. В китайских медицинских текстах IV в. до н.э. он упоминается как лекарство для желудка. Современные исследования подтверждают: имбирь эффективно снимает укачивание, подавляя вазопрессин – гормон, контролирующий уровень воды, соли и сахара в крови.

Кроме этого, имбирь уменьшает боль после физических упражнений на 25%, снимает вздутие живота и поддерживает здоровье суставов благодаря гингеролам – антиоксидантным и противовоспалительным соединениям. Исследования показывают, что имбирь может улучшать уровень холестерина и даже предотвращать развитие рака.

Совет: свежий имбирь содержит больше всего гингерола. Сушеный имбирь эффективнее, если выбирать органические сорта.

Чили: ускоритель метаболизма

Самая острая специя мира – чили – помогает не только контролировать кровяное давление и снимать воспаление, но и способствует потере веса. Капсаицин, придающий чили остроту, повышает температуру тела, ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. Например, мужчины, которые употребляли острые закуски, съедали на 200 калорий меньше во время последующих приемов пищи.

Достаточно всего 1 г красного перца (примерно ½ чайной ложки), чтобы повысить сжигание калорий. Даже мягкие перцы содержат дигидрокапсиат, который активирует "бурый" жир и стимулирует сжигание энергии.

Совет: чем острее перец, тем больше капсаицина. Попробуйте хабанеро или красный кайенский перец чили. Даже если вы не переносите остроту, более мягкие сорта также имеют полезный эффект.

