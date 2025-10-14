Невидимый враг на вашей кухне: сколько вреда приносит соль

Незаметные ежедневные привычки могут иметь огромное влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Одной из таких привычек является добавление соли в пищу, что кажется вполне безопасным.

Новое исследование показывает, что избыток натрия в рационе может значительно повышать риск преждевременной смерти. Эксперты отмечают eatthis.com, что контроль над потреблением соли помогает защитить сердце, почки и другие важные органы.

В недавнем исследовании, опубликованном в Европейском журнале сердца, проанализировали рационы более 500 000 человек. Учёные обратили внимание на тех, кто умер до 75 лет, и обнаружили, что добавление соли в пищу повышает риск преждевременной смерти на 28% по сравнению с теми, кто ограничивал её потребление.

Для конкретного примера: мужчины в возрасте 50 лет, которые регулярно подсаливали блюда, теряли в среднем 1,5 года жизни, а женщины того же возраста – около 2,28 года.

"Наше исследование подтверждает неблагоприятное влияние высокого потребления натрия на здоровье человека. Результаты подтверждают рекомендацию уменьшить количество соли, добавляемой в пищу, чтобы поддержать здоровье и увеличить продолжительность жизни", – отмечает доктор медицинских наук Лу Ци, старший автор исследования.

Специалисты отмечают важность баланса натрия и калия в рационе. "Многие люди, которые придерживаются западной диеты, потребляют много натрия и мало калия. Длительный дисбаланс может повышать кровяное давление и повреждать сердце, глаза, мозг и почки", – объясняет Аманда Лейн, магистр наук.

Она добавляет, что официальные рекомендации врачей советуют ограничивать потребление натрия до 2300 мг в день, что соответствует примерно одной чайной ложке поваренной соли.

Чтобы уменьшить натрий в своем рационе, Лейн советует выбирать менее обработанные продукты, поскольку натрий чаще всего скрыт в готовых блюдах. Кроме того, можно заменить соль кислотными добавками: "Яблочный уксус, рисовый винный уксус или цитрусовые – отличный способ усилить вкус блюд без соли", – подчеркивает она.

