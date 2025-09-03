От укрепления иммунитета до вздутия живота: что происходит в организме после употребления чеснока

Чеснок – это не просто ароматная добавка к блюдам, а настоящий суперпродукт с богатой историей использования в медицине. Еще древние египтяне применяли его для лечения различных недугов, от головной боли до сердечных проблем.

Сегодня мы ценим его за вкус, но влияние на организм может быть значительно глубже, чем кажется на первый взгляд. Издание eatthis.com опубликовало скрытые эффекты чеснока, которые могут быть как полезными, так и неприятными.

Почему чеснок может вызывать вздутие живота?

Чеснок богат особыми углеводами – фруктаны, которые содержатся также в пшенице, ржи, луке, спарже, грейпфруте, арбузе, черной фасоли и кешью. Лори Чунг, доктор медицинских наук, отмечает, что многие люди ошибочно считают, что у них непереносимость глютена, тогда как настоящая причина – чувствительность к фруктанам.

Симптомы этой непереносимости очень похожи на проявления глютеновой чувствительности: вздутие живота, боли, спазмы и чрезмерное газообразование. Поэтому если после употребления чеснока вы часто чувствуете дискомфорт в желудке, будьте осторожны.

Исследование Current Gastroenterology Reports отмечает, что диета FODMAP может помочь людям с непереносимостью фруктанов, хотя эффективность этого подхода требует дополнительных исследований. Кроме того, приготовление чеснока часто уменьшает его негативное влияние на пищеварение.

Изжога: еще один риск

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) распространена среди взрослых и проявляется повышенной кислотностью в пищеводе, изжогой и тошнотой. Чеснок может ослаблять нижний пищеводный сфинктер (НЕС) – мышечный барьер, предотвращающий обратное попадание желудочной кислоты. По словам специалистов Primary Care, это может провоцировать более сильные приступы изжоги, особенно у людей с ГЭРБ или склонностью к ней.

Положительное влияние на иммунную систему

Чеснок способен стимулировать иммунитет. Согласно Journal of Immunology Research, он активирует различные типы иммунных клеток, которые поддерживают нашу защиту от инфекций. Хотя для полного понимания механизмов требуется больше исследований на людях, первые результаты обнадеживают.

Другое исследование в Clinical Nutrition показало, что экстракт выдержанного чеснока снижает интенсивность симптомов простуды и гриппа. В эксперименте 60 участников ежедневно принимали экстракт, а еще 60 – плацебо. В результате группа с экстрактом сообщала о более легких симптомах и более быстром выздоровлении.

Противогрибковые свойства

Чеснок обладает антимикробной активностью, включая антибактериальный и противогрибковый эффект. Ulster Medical Journal отмечает, что он эффективен против девяти из двадцати четырех распространенных бактериальных инфекций и одного вида грибка – Candida parapsilosis, что иногда вызывает дрожжевые инфекции.

Однако чеснок советуют использовать как дополнительное средство к другим противогрибковым препаратам, а не как основной метод лечения, поскольку необходимы дополнительные исследования.

Улучшение когнитивных функций

Некоторые исследования указывают, что чеснок может поддерживать память и когнитивные способности. Согласно журналу Nutrition, экстракт выдержанного чеснока уменьшает риск когнитивного снижения и улучшает способность к запоминанию.

Исследование в журнале "Экспериментальная и терапевтическая медицина" добавляет, что экстракт чеснока благодаря антиоксидантным свойствам может предотвращать деменцию, сердечные заболевания и некоторые виды рака.

Чеснок и кровяное давление

Чеснок также может помочь снизить артериальное давление. Nutrition Journal сообщает, что свежие зубчики или продукты с чесноком способствуют регуляции давления.

Dove Medical Press объясняет, что ответственные полисульфиды в составе чеснока влияют на "окислительно-восстановительные сигнальные пути", через которые клетки получают информацию о необходимости защиты и восстановления, поддерживая нормальный уровень давления.

