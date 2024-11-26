5 самых распространенных ошибок, замедляющих метаболизм женщин

С возрастом метаболизм естественно замедляется, что может привести к обретению лишнего веса. Однако многие женщины совершают ошибки, которые еще больше тормозят обмен веществ.

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Изменив некоторые привычки, можно значительно улучшить скорость метаболизма и поддержать здоровый вес. Издание eatthis.com рассказывает о пяти наиболее распространенных ошибках, которые следует избегать для активного метаболизма.

Полный отказ от продуктов животного происхождения

Растительная пища имеет множество преимуществ, но если вы исключаете животный белок, не компенсируя это другими источниками протеина, ваш метаболизм замедляется. Недостаточное потребление белка может привести к избытку калорий из круп, макарон или других злаков.

"Исследования подтверждают: диета с высоким содержанием углеводов по сравнению с рационом, богатым белком, замедляет обмен веществ", – отмечают The Nutrition Twins.

Выбор только йоги и растяжки

Растяжка и йога отлично поддерживают гибкость и здоровье суставов, но пренебрежение силовыми тренировками серьезно вредит вашему метаболизму.

"Женщины после 30 лет теряют около 8% мышечной массы каждое десятилетие, если не выполняют силовые упражнения. Вместо мышц тело накапливает жир. А мышечная масса сжигает больше калорий даже в состоянии покоя", – объясняют эксперты.

Употребление салатов в качестве основных блюд

Фрукты и овощи – это полезно, но они не обеспечивают достаточное количество белка, если становятся основой вашего рациона. Салаты без добавления белка, например сыра, яиц или бобовых, оставляют вас без необходимого "строительного материала" для мышц.

"Чтобы поддерживать мышечную массу, женщинам нужно около 20 г белка за один прием пищи", - подчеркивают специалисты.

Использование гаджетов перед сном

Синие экраны телефонов и планшетов нарушают выработку мелатонина, отрицательно влияя на сон. Это не только лишает вас качественного отдыха, но замедляет метаболизм.

"Исследования показывают: недостаточный сон и нарушение циркадного ритма могут снизить скорость обмена веществ в состоянии покоя на 8%", - отмечают эксперты.

Соблюдение соковых "детоксов"

Соковые детокси часто имеют низкую калорийность и недостаточно белка, что заставляет организм использовать мышцы для получения энергии. "Это замедляет метаболизм и вынуждает тело экономить энергию как защитный механизм", – объясняют The Nutrition Twins.

Чтобы поддерживать здоровый обмен веществ, важно правильно питаться, достаточно спать, заниматься спортом и избегать вредных диет. Изменяя эти привычки, вы не только улучшите метаболизм, но и укрепите свое здоровье.

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