5 сигналов к немедленному похудению: когда следует начать работу над собой

Если вам не нравится то, что вы видите на весах или в зеркале, можно внести изменения в питание и физическую активность. Однако стоит отметить, что лишний вес может быть фактором риска для здоровья и это не всегда легко распознать самостоятельно.

В Eat This, Not That поделились признаками, которые указывают на необходимость сброса нескольких килограммов. Ознакомьтесь с ними, чтобы быть готовыми к изменениям и не забывайте консультироваться с врачом.

Высокое кровяное давление

Повышенное артериальное давление является распространенной проблемой среди людей с лишним весом, что может привести к инсульту, болезням сердца и почек. Одним из самых эффективных способов контролировать давление является похудение через здоровое питание и физическую активность. Если уровень давления постоянно высокий, стоит обратить внимание на изменения в стиле жизни и проконсультироваться с врачом.

Высокий уровень холестерина или преддиабет/диабет

Регулярные медосмотры важны, чтобы вовремя выявить риск диабета или высокого холестерина. Эти состояния могут серьезно повредить органы, но их можно контролировать, снизив вес. Если врач отмечает повышенный уровень холестерина или риск диабета, стоит задуматься над снижением веса для улучшения здоровья.

Храп во время сна

Апноэ во сне — это нарушение дыхания во время сна, которое может вызвать усталость днем и увеличить риск серьезных заболеваний, таких как гипертония и диабет. Избыточный вес является одним из основных факторов риска этого состояния. Если вы часто просыпаетесь с одышкой, стоит обратиться к врачу для обследования.

Боль во время нагрузки на тело

Избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, что может привести к боли в коленях или пояснице. Мышцы также требуют больше усилий для поддержания осанки. Если боль связана с весом, стоит сбросить несколько килограммов, чтобы облегчить это состояние.

Сложности при выполнении ежедневных задач

Если вам стало труднее выполнять привычные задачи, такие как долгие прогулки, уборка или подъем по лестнице, стоит проверить свой вес. Избыточный вес может быть причиной этого дискомфорта.

