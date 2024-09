5 силовых упражнений для женщин: лучшая тренировка от жира на спине. Видео

Чтобы уменьшить лишний жир на спине, нужно сжигать килограммы не локально, а по всему телу. Именно силовые тренировки помогут нарастить мышцы, которые сжигают больше калорий даже в спокойном состоянии, улучшить вид и увеличивая потерю энергии в течение дня.

Кроме того, укрепление мышц спины также улучшает осанку, что может сделать вашу талию более изящной. Какие именно упражнения могут улучшить силуэт и уменьшить жир на спине, рассказали в Eat This, Not That.

Тяга к груди

Чтобы накачать широкую мышцу спины, сядьте за тренажер для растягивания. Возьмитесь за перекладину верхним хватом, держа руки чуть шире плеч. Опустите плечи вниз и назад, а затем опустите тягу до уровня груди. Поднимайте планку медленно, выполняя 3 подхода по 10-12 повторений.

Кабельные ряды сидя

Сядьте возле гребной станции, поставьте ноги на подставку и слегка согните колени. Возьмитесь за ручку, сядьте прямо и потяните ее к животу, держа локти близко к бокам. Поворачивайте ручку обратно в исходное положение. Контролируйте движения и выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Тяги с позиции планки

Примите высокую планку, держа гантели в обеих руках. Поднимите одну гантель и потяните ее к туловищу, держа локоть близко к телу. Опустите гантель и повторите с другой стороны, выполнив 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону. Такое упражнение эффективно тренирует пресс и убирает лишний жир на спине.

Становая тяга

Становая тяга укрепляет спину, ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы бедер. Для этого, расставьте ноги на ширине бедер и возьмитесь за штангу или гирю. Отведите бедра назад, согните колени и поднимите вес, держа спину прямой. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Супермен

Супермен - эффективное упражнение для проработки спины, подколенных сухожилий и ягодиц. Лягте на живот, вытяните руки перед собой, а ноги позади. Поднимите голову, руки, грудь и ноги, образовав букву "U". Задержитесь в этом положении на несколько секунд. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

