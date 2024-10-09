5 силовых упражнений, которые помогут растопить "фартук" на животе
Когда вы хотите улучшить свое тело, следует учитывать несколько ключевых моментов и четко понимать, что именно вы можете сделать. В частности, если после похудения или беременности у вас остался обвисший живот типа панникулюс, это вполне привычная ситуация с которой можно бороться.
Сбалансированное питание и регулярные тренировки помогут подтянуть живот, укрепив мышцы и структуру тела. Предлагаем ознакомиться с 5 эффективными силовыми упражнениями от Eat This, Not That, которые помогут быстро устранить эту проблему.
Что такое "фартук-живот"?
"Живот фартука" или панникулюс - это избыточный слой жира и кожи, нависающий над талией, который может возникать в результате беременности, увеличения или резкой потери веса, когда кожа не успевает стянуться. Чтобы уменьшить его, стоит сосредоточиться на постепенной потере веса и укреплении мышц живота.
Как силовые тренировки избавляют от такого жира?
Уменьшить живот путем тренировок только для этой зоны невозможно, ведь жир теряется равномерно по всему телу. Лучший подход - это создать дефицит калорий, сжигая больше, чем вы потребляете. Для этого полезно выполнять упражнения для больших групп мышц и добавить кардио к привычному режиму тренировок.
Упражнения, избавляющие от жира:
Отжимания
Для отжиманий поставьте руки на уровне груди чуть шире плеч, а ноги - на ширине бедер. Напрягите мышцы кора, опуститесь почти до пола, а затем поднимитесь, выпрямив руки. Держите тело ровным и напряженным на протяжении всего упражнения.
Подтягивания
Подтягивания развивают мышцы спины и рук. Чтобы выполнить упражнение, возьмитесь за перекладину, подтянитесь, пока подбородок не будет выше ее и медленно опуститесь. Повторяйте, выпрямляя руки до конца после каждого подъема.
Приседания
Приседания эффективно прорабатывают большие мышцы ног и ягодиц. Ставьте ноги шире, чем на ширине бедер, отводите бедра назад и опускайтесь, пока бедра не станут параллельными полу. Затем вернитесь в исходное положение, нажимая на пятки.
Становая тяга
Для выполнения становой тяги используйте гирю, штангу или гантели, держа по одной в каждой руке, ладонями внутрь. Напрягая пресс, держите позвоночник в нейтральном положении. Отведите бедра назад, опустите гантели к полу, а затем нажмите на ноги, чтобы вернуться в вертикальное положение.
Выпады
Завершите тренировку для уменьшения живота с помощью разнообразных выпадов. Например, во время выпадов вперед, сделайте шаг одной ногой вперед и опустите заднюю ногу к полу, поддерживая правильную форму. Поднимитесь, нажимая на пятку и повторите с другой стороны.
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