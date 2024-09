Уничтожение жира за 10 минут: как избавиться от нависшего живота. Видео

Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от лишнего жира на животе, вам следует сочетать силовые упражнения с кардио. Это поможет сжечь лишний жир и укрепить мышцы, которые продолжают сжигать жир даже в состоянии покоя.

В Eat This, Not That поделились некоторыми упражнениями, которые помогут вам приблизиться к желаемой цели, получив желанную форму. Не забудьте сделать разминку, установите таймер на 10 минут и повторяйте эти 4 упражнения столько раз, сколько сможете, не забывая об отдыхе.

Скручивание в приседании

Это упражнение повысит пульс и поможет сжечь жир, тренируя косые мышцы живота. Соедините пальцы за головой, опуститесь в глубокий присед и поднимите правое колено, поворачивая его вправо, одновременно подтягивая локти. Чередуйте стороны и выполните до 20 повторений.

Перекрестные альпинисты

Для эффективной кардиотренировки попробуйте это простое упражнение, которое эффективно активизирует мышцы живота. Примите позицию планки, подтяните колени к груди, чередуя их к противоположной ноге. Старайтесь выполнить 20 повторений.

Сворачивание

Попробуйте "приседания в стиле пилатес", укрепляющие передние мышцы живота. Лягте на спину, вытянув руки над головой. На выдохе поднимите голову и плечи, тянув руки к ногам или потолку и сядьте прямо, вытянув руки вверх. На выдохе округлите спину и медленно вернитесь в исходное положение, стараясь выполнить 10 повторений.

Мейсон Твист

Это движение сложнее, чем кажется, и оно серьезно нагружает мышцы живота. Сядьте прямо, держа медицинский мяч обеими руками и наклонитесь назад, вытягивая позвоночник. Поднимите грудную клетку и подтяните подбородок, а затем повернитесь вправо и влево, выдыхая во время движения. Обратите внимание, наклоняясь назад вы усложняете упражнение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут растопить жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.