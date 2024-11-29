5 силовых упражнений, которые сделают вашу талию стройнее
Для достижения тонкой талии важно не только снижать вес, но и укреплять мышцы, поскольку благодаря повышению расхода энергии именно силовые тренировки помогают эффективно сжигать калории и поддерживать вес. Крепкие мышцы придадут вашему телу подтянутую форму, что позволяет выглядеть более стройно после похудения.
Какие упражнения помогут сжигать больше жира и приблизят вас к идеалу, рассказали в Eat This, Not That. Добавьте эти упражнения к тренировкам для получения лучшего результата.
Приседания
Для роста мышц в зоне ягодиц и бедер, добавляйте приседания со штангой к тренировкам. Для этого подставьте под штангу, положите ее на верхнюю часть спины, расслабьте ее и сделайте шаг назад. Поставьте ноги на ширину бедер, согните колени и опускайтесь, пока бедра не станут параллельными полу. Затем нажимайте на ноги, чтобы подняться.
Становая тяга
Для развития силы и ягодичных мышц, важно правильно выполнять становую тягу с гантелями. Для этого, держите гантели перед собой, напрягите ядро, сохраняя нейтральную позу позвоночника. Отводите бедра назад, опуская гантели, а при достижении конца движения нажимайте на ноги, чтобы вернуться в исходную позицию.
Подтягивания
Чтобы сделать подтягивания, станьте под перекладиной и возьмитесь за нее верхним хватом на ширине плеч. Сделайте вдох, повисните, вытянув руки, а затем подтянитесь, сгибая локти и отводя плечи назад. Когда вы достигнете верхней точки, контролируемым движением вернитесь в исходную позицию.
Низкие ряды
Поставьте ноги на ширине плеч и присядьте, чтобы схватить штангу руками шире плеч, держа локти немного вытянутыми. Поднимая штангу, держите спину прямой и сжимайте пресс. Отводите бедра назад, тянув локти к себе и выполняя гребное движение. Контролируйте опускание штанги перед следующим повтором.
Жим лежа
Чтобы выполнить это упражнение, лягте на скамью так, чтобы глаза были на одной линии с грифом. Держите руки на ширине плеч, сжав гриф, а ступни упритесь в пол, создавая естественный изгиб поясницы. Затем, опустите штангу до середины груди, держа локти под контролем и без резких движений, верните штангу в исходную позицию.
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