5 симптомов, свидетельствующих, что вы пьете слишком много кофе

Кофе – это не только любимый напиток, помогающий проснуться утром, но и мощный стимулятор, способный влиять на наш организм. Однако, как и с любым другим средством, важно не переусердствовать.

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Чрезмерное потребление кофе может привести к нескольким неприятным эффектам, которые серьезно повлияют на ваше самочувствие. Издание eatthis.com рассказывает о пяти основных признаках того, что вы пьете слишком много кофе, и почему стоит задуматься над сокращением его количества.

Хотя кофе может быть не только безопасным, но и полезным для здоровья, важно не забывать о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления. Ведь кофеин – это наркотическое вещество, и его чрезмерное потребление может повлечь за собой неприятные эффекты.

Диетолог Келли МакГрейн определяет пять признаков того, что вы пьете слишком много кофе. Если вы заметили хотя бы одну из них, это может быть сигналом, что пора сократить потребление.

Ваше качество сна ухудшилось

"Хотя кофе прекрасно помогает вам проснуться и преодолевать усталость, время и количество кофеина в течение дня могут осложнить процесс засыпания, а также уменьшить продолжительность сна", - объясняет МакГрейн. Исследования показывают, что даже употребление большого количества кофеина за шесть часов до сна может ухудшить его качество.

Вы чувствуете себя тревожно

Даже умеренное употребление кофеина может привести к тревоге и стрессу, особенно если у вас уже есть склонность к тревожным расстройствам. Одно исследование показало, что 300 мг кофеина (приблизительно три чашки кофе) перед выполнением стрессовой задачи значительно повысили уровень стресса и АД.

Кофе обладает "слабительным эффектом"

По данным Международного фонда желудочно-кишечных расстройств, даже две-три чашки кофе в день могут вызвать диарею. Поэтому лучше, чтобы такая потребность не возникала во время важных событий.

У вас возникает нервозность

"Кофейная дрожь" – это когда вы получаете энергию от кофеина, но впоследствии наступает снижение. МакГрейн отмечает: "Кофеин стимулирует центральную нервную систему, и употребление трех и более чашек кофе может вызвать дрожь, тошноту или учащенное сердцебиение".

Вы набираете вес

Если кофе вы добавляете молоко, сливки или сахар, это может существенно увеличить количество калорий. Например, если вы добавляете 2 чайные ложки сахара (24 калории) и 28 грамм жирных сливок (101 калория) в кофе дважды в день, это добавляет 375 калорий. Поэтому следует осторожно относиться к добавкам, чтобы ваш кофе не превратился в калорийную бомбу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рисках ежедневного употребления кофе.

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