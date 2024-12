Побочные эффекты ежедневного употребления кофе: возможные риски и предостережения

Кофе имеет определенные преимущества для организма, но чрезмерное потребление такого напитка может вызвать негативные эффекты, такие как раздражительность, нервозность и тревога. Врачи советуют контролировать эту привычку, особенно если вы привыкли пить кофе регулярно.

Здоровому человеку достаточно 200-300 мл кофе в день, а потому особенно важно прислушиваться к своему организму и избегать злоупотребления кофеина. Как кофе влияет на тело и что может стать при его ежедневном употреблении, рассказали в Eat This, Not That.

Гормональные изменения

Женщинам после 40 стоит учитывать, как кофеин влияет на гормональный баланс, особенно в период перименопаузы и менопаузы. В это время могут появиться тревожность, бессонница или сердцебиение, даже если раньше таких проблем не было. Именно кофеин, как стимулятор, может усиливать эти симптомы, а потому если у вас уже есть такие проявления, уменьшите его потребление, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Нарушение сна

Если у вас проблемы со сном, пересмотрите потребление кофеина. Не превышайте 400 мг в день - это около 3-5 чашек кофе. Кроме того, избегайте употребления кофе после 16:00, ведь даже за 6 часов до сна кофеин может мешать отдыху.

Улучшает пищеварение

Ежедневное употребление кофе может улучшить пищеварение и способствовать регулярному опорожнению. Однако чрезмерное количество кофеина может вызвать проблемы, такие как диарея или кислотный рефлюкс. Кофеин может расслаблять мышцы пищевода, что позволяет желудочному содержимому попадать обратно в горло. А потому, при проблемах с желудочно-кишечным трактом гастроэнтерологи часто рекомендуют уменьшить потребление кофеина или полностью его избегать.

Скрывает усталость

Если после обеда для бодрости вам снова понадобится кофе, помните, что это лишь временное решение. Кофеин дает энергию, но быстро вызывает обратный эффект, не решая причину усталости. А потому лучше сосредоточиться на хорошем сне, водном балансе, физической активности на свежем воздухе и сбалансированном питании с углеводами, белками и здоровыми жирами.

Вызывает привыкание

Кофе - это мощный стимулятор, который может иметь эффекты, похожие на наркотики, из-за чего важно помнить о его влиянии на организм. Если вы привыкли пить его каждый день и пропустите день, вас могут мучить головная боль, раздражительность и сонливость. Хотя зависимость от кофе технически невозможна, отказ от него может вызвать симптомы, похожие на грипп.

Вредит психическому здоровью

Кофеин повышает энергию, блокируя химические вещества, вызывающие сонливость, но он также стимулирует выработку адреналина. Если потреблять его более 400 миллиграммов в день, могут возникнуть симптомы тревоги. Это может усилить уже имеющиеся психические расстройства, в частности тревожные расстройства или нарушения сна. Поэтому стоит контролировать потребление кофе, чтобы избежать негативных эффектов.

