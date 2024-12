Опасный метод заваривания кофе: о чем говорит наука

Если каждое ваше утро начинается с чашки кофе, заваренного во френч-прессе, вы должны знать об опасности такого типа приготовления напитка. В частности, в исследовании, которое было опубликовано в Европейском журнале превентивной кардиологии, указано, что нефильтрованный кофе содержит вещества, что могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечных заболеваний.

Видео дня

Кроме того, исследование, опубликованное в The European Journal of Preventive Cardiology показало, что люди, которые пили фильтрованный кофе, имели на 15% меньший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто не пил кофе, что свидетельствует о необходимости использования бумажных фильтров, улавливающие эти вредные вещества. Что именно стоит знать о фильтрованном кофе и какие преимущества кофеина для организма, рассказали в Eat This, Not That.

Кофе может улучшить тренировку

Кофеин перед тренировкой может улучшить выносливость и повысить эффективность силовых тренировок, о чем свидетельствуют данные мета-анализа более 300 исследований. Кофе помогает повысить уровень адреналина, стимулирует сжигание жира и использует свободные жирные кислоты в качестве источника энергии. Это повышает спортивные результаты и заряжает энергией.

Кофе укрепляет мозг

Благодаря соединениям фенилинданам, образующимся во время обжарки зерен, кофе может снижать риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Эти соединения помогают предотвратить накопление белков в мозге, что способствует ухудшению его функций. Исследования подтверждают их роль в защите мозга.

Кофе может сделать вас счастливыми

Исследования, которые проводились Гарвардской школой общественного здоровья показало, что регулярное употребление кофе может снизить риск депрессии у женщин. Кофеин оказывает положительное влияние на настроение и может помочь бороться с депрессивными симптомами. Поэтому, если придерживаться нормы включения кофе в рацион может быть полезным для психического здоровья.

Кофеин способствует сожжению лишнего жира

Исследования показывают, что кофе помогает сжигать больше жира: на 10% у людей с ожирением и на 30% у тех, кто не имеет лишнего веса. Кроме того, регулярное употребление кофе помогает контролировать вес и поддерживать более эффективный процесс обмена веществ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, чем стоит заменить кофе к завтраку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.