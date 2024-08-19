Альтернатива кофе к завтраку: советы от диетологов
Если каждый день вы начинайте утро с кофе, чтобы пополнить запас энергии, попробуйте заменить это напиток на более здоровую альтернативу. В частности, обычные яблоки являются отличной альтернативой, которая не только питает и предоставляет организму запас витаминов, а также является источником энергии до следующего приема пищи.
Этот фрукт может помочь в поддержании веса и замедлить процесс старения. Почему это полезно и о чем говорит наука, сообщили в Eat This, Not That.
Природный сахар, который содержится в яблоках, может повысить уровень энергии не хуже кофеина. Кроме того, витамины из яблок высвобождаются постепенно, что помогает сохранять бдительность и производительность в течение дня. Также, стоит отметить, что в противовес кофе, содержащий кофеин, который способен влиять на настроение, провоцируя тревожность и беспокойство, яблоки являются более здоровой альтернативой, не имеющей таких побочных эффектов.
По словам старшего диетолога медицинского центра при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Дана Эллис Ханнес, если употреблять яблоки утром, это позволит дать сигнал организму о том, что пора просыпаться. Это происходит благодаря содержанию природных сахаров, которые придают энергию и ускоряют метаболизм без набора калорий.
Таким образом, регулярное употребление яблок обеспечивает организм клетчаткой, что способствует сытости, а также водой, которая помогает восстановить водный баланс после ночи. Яблоки являются малокалорийными фруктами, что хорошо насыщают, помогают быстрее проснуться и которых можно легко употреблять в любом месте.
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