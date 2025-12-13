5 скрытых эффектов брюссельской капусты, о которых стоит знать

Брюссельская капуста – один из тех овощей, который вызывает противоречивые впечатления, но в то же время может значительно влиять на здоровье. Несмотря на высокую питательную ценность, реакция организма на этот продукт бывает разной: от пользы для сердца и пищеварения до возможного дискомфорта.

Именно поэтому важно понимать, какие побочные эффекты может вызвать её употребление и кому стоит быть осторожным. Издание eatthis.com рассказывает, как брюссельская капуста влияет на организм и почему она способна приносить как пользу, так и неудобства.

Возможно обострение проблем с желудком

Крестоцветные овощи могут быть тяжелыми для переваривания, особенно если пищеварительная система уже работает нестабильно. Людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) обычно рекомендуют избегать продуктов, содержащих типы клетчатки, которые провоцируют газообразование и вздутие.

Эти компоненты относятся к группе FODMAP – именно они в большом количестве содержатся в брокколи, капусте и брюссельской капусте.

Если у вас СРК, вам не обязательно полностью отказываться от этих овощей. Диетологи рекомендуют метод проб и ошибок, чтобы увидеть, как отреагирует ваш организм.

Улучшение работы кишечника

Для людей, которые хорошо переносят брюссельскую капусту, она может иметь противоположный эффект – поддерживать здоровое пищеварение.

В одном стакане этого овоща содержится около 4 граммов клетчатки. Она увеличивает объем кишечного содержимого и тем самым помогает ускорять прохождение пищи. Важно лишь запивать продукты, богатые клетчаткой, достаточным количеством воды – это усиливает перистальтику.

Потенциальное снижение артериального давления

Брюссельская капуста – отличный источник калия, минерала, который поддерживает работу сердца и помогает контролировать кровяное давление.

Популярная программа питания DASH, направленная на нормализацию давления, делает акцент на продуктах, богатых калием. Один из ключевых механизмов заключается в том, что калий помогает уравновесить влияние натрия, который в избытке способен повышать давление. Поэтому овощи, содержащие много калия, могут уменьшать негативный эффект чрезмерного соли.

Контроль уровня холестерина

Холестерин проходит через печень после переваривания, и именно на этом этапе пищевые волокна могут сыграть важную роль. Продукты, богатые клетчаткой, уменьшают всасывание холестерина в кишечнике еще до того, как он попадает в кровь.

Поэтому регулярное включение в рацион клетчатки помогает организму выводить лишний холестерин естественным путем.

Поддержка иммунитета

Брюссельская капуста – недооцененный источник витамина С. Один стакан сырого овоща (который после приготовления превращается примерно в половину стакана) содержит больше суточной нормы этого антиоксиданта.

Витамин С помогает бороться с инфекциями, уменьшает воспаление и улучшает состояние кожи. Для укрепления иммунитета добавляйте шинкованную брюссельскую капусту в салаты или запекайте в качестве гарнира.

