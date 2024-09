5 советов для бега, которые ускорят похудение

Бег - это замечательная кардиотренировка, которая улучшает аэробную форму и эффективно способствует похудению. Однако, чтобы ваш бег принес вам больше пользы и сработал максимально эффективно, необходимо включить в тренировку несколько важных элементов.

В частности, для максимальной результативности попробуйте добавить несколько простых стратегий к своим тренировкам, которые одобряет наука. Какие советы могут ускорить похудение, рассказали в Eat This, Not That.

Интервальные тренировки

Для похудения вместо постоянного темпа, попробуйте интервальные тренировки. В частности, чередуйте быстрый бег с периодами восстановления, чтобы повысить интенсивность. Это поможет сжечь больше калорий благодаря активизации метаболизма после тренировки. Таким образом, вы получите больше результатов за то же время, которое тратите на бег.

Частые и короткие пробежки

Вместо длинных пробежек 1-2 раза в неделю, попробуйте короткие пробежки чаще. Это поможет активнее сжигать калории и улучшит восстановление мышц. Более короткие тренировки могут быть более эффективными, независимо от ваших текущих способностей. Занимайтесь больше дней, даже если это более короткие сессии.

Увлажнение во время пробежки

Если вы бегаете более 30 минут, вам не обойтись без запаса воды. Для восстановления электролитов выбирайте безкалорийные и безсахарные напитки.

Ешьте углеводы во время бега

Ешьте углеводы с высоким гликемическим индексом во время тренировок, чтобы минимизировать негативные эффекты на потерю жира. Это важно, поскольку ваше тело будет использовать всплеск инсулина и сахара во время упражнений. Лучшее время для употребления таких углеводов за час до или после тренировки. Это поможет избежать набора веса перед сном.

Не бегайте по бетону

Для бега выбирайте более мягкие поверхности или неасфальтированные дорожки, что поможет уменьшить риск травм. Однако, если вы бегаете по тротуару, делайте это медленно и в умеренных объемах. Лучший вариант - искать беговые дорожки на свежем воздухе, чтобы избежать травм и поддерживать активность. Это поможет вам достичь долгосрочных результатов в потере веса.

