Ходить и худеть: советы, ускоряющие потерю жира

Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, потребляя меньше, чем вы привыкли тратить. Кроме того, чтобы достичь эффективных результатов, следует выделить 2 дня для силовых тренировок или добавить регулярную быструю ходьбу от 2,5 до 5 часов в неделю.

Как ходить, чтобы ускорить потерю лишнего веса, рассказали в Eat This, Not That. Начните с 30 минут быстрой ходьбы каждый день, постепенно увеличивая темп и продолжительность тренировки.

Совместите прогулку с приятным занятием

Чтобы сделать спортивную рутину успешной, сделайте её приятной. Сочетайте полезную привычку, например, прогулку, с другим приятным занятием, в частности слушать музыку или подкаст. Такой подход поможет повысить регулярность занятий спортом.

Меняйте время и интенсивность ходьбы

Чтобы сделать ходьбу интереснее и эффективнее, меняйте ее маршрут, интенсивность и продолжительность. Чередуйте более длинные и медленные прогулки с короткими и интенсивными, чтобы уменьшить стресс и улучшить выносливость. Это поможет сжечь больше калорий, поддерживать здоровье сердца, а также добавить разнообразия.

Отслеживайте свои шаги и увеличивайте их еженедельно

Чтобы продолжать худеть, увеличивайте объем и интенсивность ходьбы, постепенно добавляя скорость или время. Это поможет избежать плато, когда метаболизм адаптируется к нагрузкам. Начинайте с небольшого количества шагов и увеличивайте их постепенно, чтобы эффективное сжигание калорий.

Добавьте к маршруту холмы и склоны

Во время прогулок включайте подъемы на холмы или склоны, чтобы активировать мышцы, сжигать больше калорий и улучшить работу сердца. Сделайте подъемы на склоны частью прогулок несколько раз в неделю, чтобы сжигать больше калорий.

Будьте последовательны

Чтобы поддерживать регулярные прогулки, проверяйте погоду и планируйте свой наряд заранее. Если день обещает быть напряженным или погода неблагоприятная, подготовьте запасной вариант. Это может быть прогулка во время обеденного перерыва, выполнение поручений пешком или даже ходьба по дому. Главное - соблюдать регулярность, ведь она важна для достижения результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как ходить, чтобы терять жир.

