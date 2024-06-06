5 советов, как подтянуть грудь без операции

Желание увеличить грудь преследует множество женщин. И если хирургическая операция – маммопластика – не входит в ваши планы, существует целый список безоперационных методик, помогающих увеличить размер.

Независимо от того, похудели или имеете дело с естественными проблемами старения, есть много причин, почему вы можете подтянуть грудь.

Если вы ищете эффективные, безопасные и нехирургические способы подтянуть грудь, воспользуйтесь следующими советами от Эмили Шофилд, сертифицированного личного тренера и менеджера тренажерного зала в Ultimate Performance Los Angeles. О них пишет издание eatthis.com.

Шофилд объясняет: "Не у всех есть деньги, чтобы заплатить за косметическую хирургию. Операция по подтяжке груди – это не совсем средние ежедневные расходы. Она может стоить от 5000 до 7000 долларов США и, как и любая операция, связана с потенциальными рисками и осложнениями. Кроме изменения общего размера вашей груди, несомненно, существуют более здоровые и естественные методы подтяжки бюста без хирургического вмешательства и денег. Не бойтесь увеличения за одну ночь: тяжелый труд, последовательность и терпение являются ключевым для наращивания мышц и улучшения вашего телосложения. Попытайтесь воспользоваться этими советами, и вы не будете разочарованы!".

А теперь давайте рассмотрим пять советов от тренера, как поднять грудь без операции.

Вам не нужен суровый "грудный день"

Хотя вы можете предположить, что увеличение груди означает, что вы должны посвятить определенный день интенсивной тренировке груди, Шофилд говорит, что это просто неправда. На самом деле, это может быть противоположным тому, что вы должны делать.

"Посвящать всю свою тренировочную сессию только груди непрактично, неэффективно и может привести к риску травмы", - объясняет Шофилд.

Используйте легкий или умеренный вес, когда речь идет о тренировках

Так же, как вам не нужно переусердствовать, когда дело доходит до упражнений для груди, вы также не хотите брать на себя слишком много повторений или слишком большой вес во время тренировок.

Шофилд отмечает: "Исследования показывают, что для большинства случаев диапазон от восьми до 15 повторений идеальный для сбалансирования объема тренировок, приобретения навыков и эффективности времени".

Дайте своему телу время отдохнуть и восстановить силы

Нет сомнения, что частота тренировок повлияет на общие результаты. В то же время вам также нужно давать своему телу достаточное время для отдыха, восстановления и восстановления сил между тренировками. Точная продолжительность этого простоя будет зависеть от типа обучения, которую вы берете.

Что касается упражнений для груди, Шофилд объясняет: "Поскольку объем тренировок, необходимый для роста вашей груди, относительно мал, время восстановления также должно быть быстрым".

Работайте в пределах своего диапазона

Хотя Шофилд готова предложить потенциальные способы поднять грудь, она также отмечает, что в этом случае вам нужно четко осознавать свои способности и, возможно, более важно, свои пределы.

"Вы должны стремиться работать в пределах своего диапазона движений в любом упражнении. Многие женщины имеют неглубокую грудную клетку, ограничивающую силу, которую они могут создать в самой нижней части жима. Убедившись, что вы соблюдаете свой диапазон, вы сможете нажимать больше веса и минимизируете риск травмы", – объясняет тренер.

Действуйте медленно и стабильно

"Самый медленный контролируемый темп поможет вам поддерживать напряжение в груди, плечах и трицепсах во время выполнения упражнений на пресс, гарантируя, что вы поражаете свои целевые мышцы и сохраняете себя без травм", – добавляет Эмили.

Шофилд предлагает потенциальную тренировку верхней части тела, которую можно попробовать:

Жим штанги под углом 45 градусов (четыре подхода по 8-10 повторений, темп 2111 и отдых 90 секунд)

Растяжение заплаты нейтральным хватом (четыре подхода по 8-10 повторений, темп 2121 и 90-секундный отдых)

Жим гантелей плечом (три подхода по 10-12 повторений, темп 2111 и отдых 60 секунд)

Тяги гантелей с опорой на грудь (три подхода по 10-12 повторений, темп 2121 и отдых 60 секунд)

Боковые подъемы гантелей (три подхода по 12-15 повторений, темп 2121 и отдых 45 секунд)

Кабельные разгибания трицепса (три подхода по 12-15 повторений, темп 3111 и отдых 45 секунд)

Сгибание бицепсов с гантелями в наклоне (три подхода по 12-15 повторений, темп 3111 и отдых 45 секунд)

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