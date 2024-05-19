5 советов, как ухаживать за ногами в домашних условиях

Все помнят об уходе за лицом и руками, и уделяют этим процедуры много времени. В этом плане ногам повезло меньше, о них вспоминают не так часто. И это неправильно, поскольку мы передвигаемся с их помощью, соответственно, наши нижние конечности постоянно контактируют с грязью и пылью.

А поскольку не у всех есть возможности и время посещать косметические салоны, OBOZ. UA советует научиться ухаживать за ногами в домашних условиях. Вот что вам следует делать, чтобы они были в полном порядке.

Держите ноги в чистоте

Регулярно мойте ноги с мылом. Если вам трудно нагнуться, используйте для мытья ног щетку для душа с длинной ручкой или сядьте на стул, но не пропускайте эту процедуру.

Тщательно вытирайте ноги полотенцем или сухой тканью. Этот шаг предотвращает появление грибка и неприятного запаха.

Замачивайте ноги раз в неделю

Вы также можете смочить ноги в теплой (не горячей) воде, смешанной с медом, и слегка поскрабировать. Мед обладает бактерицидными и антисептическими свойствами и хорошо очищает, и увлажняет кожу.

В конце почистите ногти специальной щеточкой.

Увлажняйте ноги после каждого мытья и укутывайте

Важно также увлажнять ноги после каждого мытья – наносить специальный лосьон и массировать их.

После этого можно надеть носки или обернуть ноги сарановой пленкой для лучшего впитывания.

Следите за состоянием ногтей на ногах

Если они вырастут слишком сильно, их будет сложнее подстричь. Поэтому подстригайте их время от времени с помощью специальных кусачек и закругляйте уголки.

Ногти на ногах лучше подстригать после замачивания, когда они станут мягче и их будет легче подстригать. Такой уход предотвращает появление на них грибка.

Принимайте профилактические меры для защиты ног

Существуют различные "до" и "после", когда речь идет о сохранении здоровья ног.

Не носите тесную обувь и никогда не пользуйтесь общей обувью.

Не красьте обесцвеченные ногти лаком, дайте им дышать и лечите их.

Не сбривайте мозоли и не делайте самостоятельных операций по удалению вросших ногтей.

После долгого дня попробуйте позу йоги "Ноги вверх по стене" или покатайте под ногами теннисный мяч.

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